KORONAVÍRUS: Több mint ötvenezer embert érintő vesztegzár lépett életbe Észak-Olaszországban

Giuseppe Conte miniszterelnök éjszaka jelentette be a rendkívüli törvényerejű intézkedéseket, melyekkel vesztegzár alá helyezték az új koronavírus két gócpontjának tartott térséget. Az éjjeli órákra az egészségügyi vesztegzárhoz szükséges lépéseket már megtették: az olasz fegyveres erők katonái már megérkeztek a helyszínre, és lezárták a kijelölt térségbe bevezető utakat. Senki sem hagyhatja el a területet, és senki sem léphet be oda.

Az egyelőre kéthetes vesztegzár bevezetéséhez a római kormány nemzetbiztonsági készültséget rendelt el az adott területeken: ezzel tudta elérni az itt élők mozgásának korlátozását. Hasonló intézkedést eddig csak terrorista veszély esetén rendeltek el Olaszországban.

A karantén, amely szigorú mozgáskorlátozást jelent, az északnyugati Lombardia tartományban, a Milánótól nem messzi Lodi város térségében található 11 önkormányzat lakosait érinti, valamint az északkeleti Veneto tartományban Vo' Euganeo területét, amely Padova körzetében van. Az utóbbi két nap alatt alatt ezen a két területen óráról órára emelkedett a fertőzöttek száma.

Az intézkedés Venetóban 3500 személyt érint, Lombardiában közel 47 ezer lakost. Az érintett térségekben felfüggesztették a termelési tevékenységet, zárva vannak a vállalatok, gyárak, hivatalok, oktatási intézmények, üzletek, templomok. Nem közlekednek a vonatok és leállították a helyi tömegközlekedést is. A lakosokat arra kérték ne csoportosuljanak, ha tehetik, maradjanak otthon.

Az érintett önkormányzatokba úgynevezett steril folyosókon keresztül érkeznek az élelmiszerek és a gyógyszerek. Az utcákat rendőrök és katonák ellenőrzik.

A kormányfő együttműködésre és türelemre szólította fel a vesztegzár alá helyezetteket. Aki megszegi az előírásokat, és kilép a lezárt területekről, több mint 200 eurós pénzbírságot és három hónapi terjedő börtönt kockáztat.

Sajtóértesülések szerint az egészségügyi hatóságok a fertőzés további terjedésére készülnek: ha a járvány területe bővül, a vesztegzár térségét is növelik majd. A lombardiai Milánóban a lakosok már szombaton megrohamozták az üzleteket, miután Giuseppe Sala főpolgármester arra kérte őket, korlátozzák a közösségi találkozásokat. Az észak-olaszországi térségben tervezett vásárokat felfüggesztették. Giorgio Armani zárt ajtók mögött - közönség nélkül - tartotta meg bemutatóját a milánói divathéten. Több olaszországi műzeum jelezte, hogy bezárja kapuit. Még a dél-olasz Szicíliában is óvintézkedéseket vezettek be.

Az Il Giornale olasz napilap úgy tudja, a fegyveres erők 19 kaszárnyáját készítették elő az esetleges újabb fertőzöttek elszigetelésére. Kétezer katonát helyeztek készenlétbe.

A polgári védelem eddigi adatai szerint 76-ra emelkedett a fertőzöttek száma, és két idős személy meghalt. Lombardiában 54, Venetóban 17 a fertőzöttek száma, Emilia Romagnában és Lazióban 2-2, Piemontéban 1 beteget tartanak számon. Egy korábbi fertőzött, egy a kínai Vuhanból visszatért olasz fiatalember, meggyógyult és kiengedték a római kórházból.

Giuseppe Conte szerint a fertőzöttek számának hirtelen növekedése a "szigorú és hatékony" olaszországi egészségügyi ellenőrzéseknek az eredménye. A miniszterelnök szerint az olasz egészségügyi hatóságok az egyetlenek, melyek tüzetesen tesztelik a fertőzésgyanús betegeket, így több esetet tudtak azonosítani. Olasz egészségügyi szakértők úgy vélték, az első betegnél mulasztás történt, és nem azonosították időben, hogy koronavírus-fertőzésről van szó, ezért terjedt el a fertőzés.

Olaszország január 31-én elsőként függesztette fel a Kínával közvetlen légi járatokat és országos vészhelyzetet rendelt el. Ennek ellenére jelenleg Olaszországban a legmagasabb a fertőzöttek száma Európában.

Lombardiában a fertőzés elsőként egy 38 éves olasz férfin jelentkezett, aki egy Kínából visszatért kínai kollegájával találkozott. Az olasz férfi tucatnyi más személyt fertőzött meg. A kínai férfiről azonban kiderült, hogy nem fertőzött, Kínában élő családjában viszont vannak fertőzöttek. A venetói gócpont "okozóját" nem sikerült még azonosítani: a La Repubblica szerint az ottani fertőzöttek többsége ugyanazt a presszót látogatta. Állításaik szerint nem találkoztak Kínából érkezett személlyel.



(MTI/para)