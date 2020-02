Érsek Árpád: Bizalmat kérünk ezután is

Rövid időn belül parlamenti választásokat tartanak országunkban. Aki személyesen ismer, vagy olvassa nyilatkozataimat, meggyőződhetett arról, hogy mindig őszintén beszélek, nem kedvelem a ködösítő dumákat. Ezért most is köntörfalazás nélkül, nyíltan arra kérem Önöket arra, hogy szombaton szavazzanak a Híd pártra . Itt és most érveim kifejtése és elfogadása érdekében együtt gondolkodást javaslok.

Négy évvel ezelőtt legfontosabb célunk szülőföldünk és lakóhelyünk életminőségének a lényeges javítása, továbbá az akkori feszült, szlovák-magyar viszony, valamint a mindennapjainkban érezhető nacionalista megnyilvánulások enyhítése volt.

Amit igértünk, amire vállalkoztunk, azt valóra váltottuk.

Megmentettük magyar iskoláinkat, követelésünkre létrejött a Kisebbségi Kulturális Alap, amely jelentős lépést jelent kulturális önrendelkezésünk eléréséhez. Növekedtek az eddigi alacsony nyugdíjak, kedvező kölcsönt folyósítunk az ifjú házasoknak, akik ennek köszönhetően könnyebben juthatnak lakáshoz. Csökkentettük a vállalkozók adóterheit.

Rövidesen átadjuk az R7-es gyorsforgalmi út első szakaszát Egyházgelle és Pozsony között, amely lényegesen csökkenteni fogja a fővárosba tartó közúti közlekedésben napjainkban tapasztalható zsúfoltságot, az idegőrlő araszolásokat. A kulturáltabb vasúti utazás érdekében 800 ezer eurós többletkiadással emeletes vonatszerelvényeket állítottunk be a Komárom és Pozsony közötti Regio Jet járatain. Ez a vonal egyébként az egyvágányú szlovákiai viszonylatban a legforgalmasabb, ezért felgyorsítottuk az előkészületeket a második sínpár megépítése érdekében.

A Híd kezdeményezésére a parlament elfogadta a Lex Csallóközként ismert törvényt, amelynek köszönhetően szigorúbban védjük egyik legdrágább kincsünket, a világon egyre inkább stratégiai értéknek számító vízkészletünket, ivóvizünket. A Dunaszerdahelyi járásban jelenleg 67 önkormányzat tevékenykedik, közülük több mint ötven jelentős támogatást kapott a Környezetvédelmi Alapból és más országos forrásból a települések óvodái, iskolái, művelődési házai korszerűsítésére, csatornahálózatok bővítésére és más fontos közösségi célokra. Több száz millió eurót sikerült folyósítanunk szűkebb pátriánkba, amely évtizedekig Szlovákia mostohagyerekének számított.

Politikai ellenfeleink igyekeznek kicsinyíteni ezeket a nyilvánvaló eredményeket. Fanyalognak, s azt szajkózzák, hogy főleg Ján Kuciak és jegyesének meggyilkolása után miért nem léptünk ki a kormánykoalícióból. Most is őszintén elmondom, hogy két éve sokat dilemmáztunk ezen. Ma elmondhatjuk, hogy ha kilépünk, akkor Marian Kotleba pártja gond nélkül beugrik a helyünkre, ahogy ez a múlt héten is bebizonyosodott. Mi viszont nem teljesíthettük volna igéreteinket, nem váltották volna le - jórészt a Híd és a közvélemény követelésére - Robert Kaliňák belügyminisztert, és Robert Fico kormányfőt, nem indult volna meg a rendőrség és a közélet megtisztítása a korrupt elemektől. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy Mikuláš Dzurinda és Iveta Radičová kormányában sem ért el magyar párt olyan eredményeket, mint az eltelt négy esztendőben, amikor a Híd koalíciós kormánypártként munkálkodott. Egyébként a mostani kampányban egyetlen szlovák ellenzéki párt sem tett olyan kijelentést, miszerint a Híddal nem lépne szövetségre. Ami annak az elismerése, hogy érdekképviseletünk észérvekre és nem nacionalista hőzöngésre épült.

Eddigi eredményeink alapján bízvást mondhatjuk el, hogy szeretnénk folytatni a munkánkat, hiszen számos csallóközi és más dél-szlovákiai, már megkezdett projekteket szeretnénk mielőbb valóra váltani.

Őszintén szólva, engem is nyugtalanít az MKÖ eddigi magatartása. Elsőként hivatalosan a Richard Sulík vezette szlovák liberálisokkal találkoztak, ahol Simon Zsolt önjelölt szóvivőként közölte: az autonómia igénye és a Beneš-dekrétumok eltörlése nem szerepel a programjukban, holott az MKP idáig ezeket a követeléseket visszhangozta. Igor Matovič pedig a minap ugyancsak az MKÖ vezetőinek jelenlétében azt fejtegette, hogy lényegtelen a kettős állampolgárságot tiltó törvény módosítása. Erre Bárdos Gyulának semmilyen ellenvetése sem volt. Elgondolkodtató az is, amilyen arrogánsan válaszolt Menyhárt József Bugár Bélának arra a javaslatára is, hogy bárhogy is alakul a szombati voksolások végeredménye, mielőtt üljenek le újra tárgyalni az egységes hazai magyar politizálás lehetőségeiről.

Együtt gondolkodásunk végéhez érve, szeretnék emlékeztetni arra is, hogy tudvalevő, hogy a hidak összekötnek. Mi is - hidat alkotva a többségi nemzet és a kisebbségiek között - magyarként és Szlovákia polgáraiként munkálkodunk tovább szellemi és anyagi gyarapodásunkért. Ha nincs híd, akkor döbben rá az ember, amikor nem tud átjutni a túlsó a partra. Ilyenkor hirtelen elkezd hiányozni a híd. Társadalmunkban is hasonló a helyzet. A Híd párt ezután sem hiányozhat a parlamentből és a kormányból, mert ha ott lesz, akkor nem térhet vissza a mečiari sötét korszak, nem uralkodhat el Kotlebáék és mások nacionalizmusa, rasszista gyűlölködése.

Február 29-én jövőnkről, családjaink, nemzeti közösségünk, országunk jövőjéről döntünk. Ezért kérem, szavazzanak a Híd pártra, amely igazolta, hogy méltó a bizalomra. A Híd utat mutat az emberségesebb jövőbe.

Előre is köszönöm bölcs döntésüket!

Érsek Árpád közlekedési és építésügyi miniszter