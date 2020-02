20 ezer köbméter beton, 7 ezer tonna acél - Nyáron adhatják át az új komáromi Duna-hidat (VIDEÓ)

A miniszter elmondta: mivel tavaly decemberben a híd konstrukciója "összeért", tehát a szlovák és a magyar oldal már teljesen össze van kötve, indítványozta a magyar partnernél, hogy együtt látogassák meg az építkezést. A magyarországi partnerminiszterrel azonban nem sikerült megegyezni.

"Egyeztettük az időpontot, az egyik megfelelt a magyar félnek, de aztán később azt mondták, nincs idejük. Hát, nekem sem volt időm tovább egyeztetgetni, nem jött össze. Most meg eljöttem, mert kötelességem megnézni, hogyan áll az építkezés" - nyilatkozta a helyszínen a Paraméternek a február végi választások után leköszönő közlekedésügyi miniszter.

• Az új komáromi Duna-híd alapkövét 2017 őszén tették le.



• A híd megépítése magyarországi vállalatok, a Hídépítő Zrt. és a Mészáros és Mészáros Kft. generálkivitelezésében valósul meg.



• Az építkezés teljes költségvetése - a bekötőutak létesítésével együtt - 117 millió euró. Az összeg 85 százalékát EU-s támogatásból fedezik.



• A híd pilléreibe 20 ezer köbméter bentont építettek be, az acélszerkezet súlya 7 ezer tonna. A 600 méter hosszú új híd a jelenleg is használt vasúti hídtól 170 méterre nyugatra épült meg.



• Különlegessége a 118 méter magas ferde pilon, amely a rajta átfűzött kábelek segítségével tartja a híd felső szerkezetét.



• A hídon kétszer egysávos főút vezet majd át a Duna felett, kerékpárutat, járdát, közvilágítást is kialakítanak.



Érsek Árpád szerint novemberre kellett volna elkészülni a híddal, de csak májusban fejeződhet be a kivitelezés. Ezután megkezdődhet a használatba vételi eljárás, és nyáron adhatnák át a forgalomnak az új hidat.

Érsek Árpád közlekedésügyi miniszter - narancssárga sisakban - az új komáromi hídon (Fotó: Paraméter)

Amellett, hogy az új híd mentesíti a Budapest irányába tartó személyautó-forgalomtól Észak- és Dél-Komárom belterületét, a szlovákiai oldal városközpontjában egyúttal megnövekedhet a teherforgalom - hiszen a már meglévő Erzsébet-hídon kamionok eddig és ezután sem közlekedhetnek. Ezen csak egy elkerülőút segítene, amelynek kivitelezése az optimista becslések szerint is több év távolságra van.

"A teherforgalom megnövekedésével kapcsolatban mást nem tudunk csinálni, csak megépíteni a komáromi elkerülőutat" - válaszolta tömören a témát feszegető kérdésünkre a miniszter.

(db)