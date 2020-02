A Sme rodina nem tárgyalt a Smerrel a javaslatok támogatásáról

A Sme rodina mozgalom támogatja a 13. nyugdíj bevezetését és a családi pótlék emelését is. Ezt Boris Kollár, a mozgalom elnöke jelentette ki kedden a parlamentben. Egyben visszautasította, hogy a Sme rodina tárgyalt volna a Smer-SD párt képviselőivel a javaslatok támogatásáról. Ezt Ľubomír Vážny, a Smer-SD képviselője is cáfolta.

Kollár megjegyezte: a 13. nyugdíjjal kapcsolatos gyorsított eljárást a plénum akkor is elfogadta volna, ha a Sme rodina képviselői távol maradtak volna a szavazástól.

A Sme rodina elnöke továbbra is választási korrupciónak és populizmusnak tartja, hogy közvetlenül a választások előtt terjesztették elő a szóban forgó javaslatokat. Ugyanakkor kiemelte, hogy ezek a szociális intézkedések a Sme rodina programjában is szerepelnek, ezért támogatni fogja a kormányjavaslatokat és az Isztambuli Egyezmény elutasítását is.

Vážny visszautasította, hogy a Smer-SD tárgyalt volna Kollárral, illetve hogy megegyezett volna az ĽSNS képviselőivel. Az együttszavazás szerinte nem utal semmiféle választások utáni koalícióra. Úgy véli, a pénzügyminiszter meg fogja találni a költségvetésben az intézkedések bevezetéséhez szükséges pénzeszközöket.



(TASR)