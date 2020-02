Megtudtuk: csak az Összefogás lehet kormányon, a Hidat kizárták

Nem elég a pálya széléről bekiabálni, gólokat csak az rúg, aki pályára lép – tartja a politikusmondás. Kormányon valósítható meg a program, ezért a választás előtt fontos megvizsgálni, hogy melyik pártnak milyen esélye van koalícióra lépni.

„Bízok benne, hogy a magyarok jól fognak dönteni, nem adnak második esélyt annak az embernek, aki Szlovákiát és a magyarokat legutóbb elárulta” – nyilatkozta Igor Matovič, az Egyszerű Emberek elnöke, miután találkozott a Magyar Közösségi Összefogás vezetőségével. Az ellenzék vezető erejének számító Matovič kizárta annak lehetőségét, hogy pártja koalícióra lép a Híddal – korábban a Híd is kizárta Matovičot a leendő partnerek sorából.

Korábban Richard Sulík, az SaS elnöke is úgy nyilatkozott, hogy nem kíván koalícióra lépni a Híddal. „A magyarok mindig a jó oldalon álltak, kivételt képez 2016, amikor a karakter a rossz oldalra állt, és úgy is végezték” – mondta Sulík, miután tárgyalt az Összefogással. Hasonló hangnemben nyilatkozott Michal Truban, a Progresszív Szlovákia listavezetője is egy tévévitában, ahol Bugár Béla szemére vetette, hogy négy évig segítő kezet nyújtottak a kormányzati maffiának. Ezzel a Híd koalíciós potenciálja a nullával vált egyenértékűvé, ha parlamentbe jutnának, nem tudnának kormányra lépni, vagyis a rájuk adott voksok a kukában végzik.

A felmérések alapján a választások után a jelenlegi ellenzék, a jobboldal alakíthat kormányt. Ezek a pártok számítanak a Magyar Közösségi Összefogás sikerére, várják a kormányba.

„Szorítok, hogy sikeresek legyenek” – nyilatkozta Igor Matovič, miután találkozott az Összefogás vezetőivel.

„A szlovák jobboldal tudja, hogy a magyar pártok mindig stabil koalíciós partnerek voltak, ezért várnak bennünket a következő kormányba. Rajtunk múlik, hogy kihasználjuk-e ezt a lehetőséget. Kormányon tudunk Dél-Szlovákiáért és a magyarokért a legtöbbet tenni” – nyilatkozta a tárgyalások után Mózes Szabolcs.

A Magyar Közösségi Összefogás elnöke hozzátette: fontos, hogy a magyar választók azt a listát támogassák, amelynek valós esélye van nemcsak a bejutásra, de a kormányzásra is.

„Ne kukázzuk a szavazatunkat, ne hagyjuk magunkat ismét átverni” – figyelmeztet Mózes Szabolcs.

