Kočnert mikor láthatjuk végre rabruhában?

Mint ismert, csütörtökön megszületett az ítélet Markiza-váltók hamisítása, valamint az igazságszolgáltatás akadályozása ügyében a bazini Speciális Büntetőbíróságon: a bíróság bűnösnek találta az ügy mindkét vádlottját, Marian Kočnert és Pavol Ruskót. A bíróság 19 év letöltendő szabadságvesztésre ítélte mindkét vádlottat. A döntés egyelőre nem jogerős, mivel az elítéltek fellebbezést nyújthatnak be. A Sme napilap körbejárta a kérdést, mi várható az elítéltek ügyével kapcsolatban.

Mit lehet tudni a fellebbezésről?

Marek Para, a két elítélt védőügyvéde jelezte, fellebbezést nyújt be a büntetőbíróság ítélete ellen. A pozsonyi Legfelsőbb Bíróság dönti el majd, hogy megalapozott-e a beadvány. Amíg ennek az eljárásnak nem kerül pont a végére, addib a bazini bíróság határozata nem jogerős és nem végrehajtható. Most a Speciális Büntetőbíróságnak összesen 30 napja van arra, hogy a döntését írásba foglalja, amit el kell juttatnia Kočnernek és Ruskónak, ami 18 napnál nem tarthat tovább. Amint a két elítélt a kezébe veszi a végzést, 15 nap áll a rendelkezésükre, hogy hivatalosan is benyújtsák a fellebbezésüket.

Fennáll-e a veszélye annak, hogy Kočner szabadlábra kerül?

Aligha. A büntetőbíróság döntését követően is vizsgálati fogságban marad, mivel a hatóságok attól tartanak, hogy befolyásolni próbálná az eljárást, és hogy megszökne a végső ítélethozatal kihirdetése előtt. A fogság a büntetőjogi kódex szerint legfeljebb 48 hónapig tarthat, amibe bele tartozik a bírósági eljárás időszaka is. Kočner már 19 hónapot lehúzott a hűvösön, és többször is sikertelenül kérvényezte, hogy nyomkövető lábpereccel engedjék ki a fogságból. A bíróságnak tehát majdnem 2,5 éve van arra, hogy pontot tegyen az értékpapírok hamisításának ügye végére. Ha ezt nem győznék, abban az esetben elképzelhető, hogy szabadon kellene engedni Kočnert.

Ha az ítélet nem végrehajtható, Kočner továbbra is öltönyben járhat a tárgyalásokra?

Igen, Marian Kočner továbbra is vádlott marad, és a vádlottak számára -az elítéltekkel ellentétben - nincs előírt öltözék. Amennyiben a Legfelsőbb Bíróság jóváhagyja a büntetőbíróság ítéletét, Marian Kočnert és Pavol Rusko attól a pillanattól fogva számítanak majd elítéltnek. Ettől kezdve már rabruhában kell járniuk a további ügyeik tárgyalására. Mert Kočner ellen Ján Kuciak újságíró meggyilkolása ügyében, valamint a Gatex cég ügyében is vádat emeltek, és Pavol Ruskót a váltóhamisítás mellett azzal is vádolják, hogy ő rendelte meg a korábbi markízás kolléganője, Sylvia Klaus-Volzová meggyilkolását is.

(Sme)