Koronavírus: Eddig 143 tesztet végeztek el Szlovákiában, mind negatív eredménnyel zárult

A Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) virológiai intézetének tudományos munkatársai ezzel összefüggésben azt tanácsolják, hogy tartsuk be az alapvető higiéniai előírásokat, rendszeresen mossunk kezet szappannal vagy fertőtlenítő géllel és takarjuk el a szánkat, ha köhögünk vagy tüsszentünk. Ne a tenyerünkbe tüsszentsünk, hanem a könyökhajlatunkba vagy egy papír zsebkendőbe, amelyet aztán azonnal dobjunk ki egy zárt szemetesbe.

A virológusok szerint az is fontos, hogy tisztán tartsuk a környezetünket, különös tekintettel a kilincsekre, mobilokra, asztalra stb. Ebben az időszakban nem ajánlott karpereceket hordani. Ne használjunk a családtagjainkkal közös törölközőt, edényeket vagy más személyes tárgyakat.

Kerülni kell azokat az embereket, akik megfázás vagy légúti megbetegedés tüneteit mutatják. Ajánlott legalább egyméteres távolságot tartani egymástól, és tartózkodni kell a felesleges kézfogásoktól is. Kerülendők a tömegrendezvények is. Megfázás, torokfájás, láz és köhögés esetén otthon kell maradni, és nem ajánlott látogatókat sem fogadni. Ha romlik az állapotunk, értesíteni kell az orvost vagy a közegészségügyi hivatalt. Előzetes bejelentés nélkül ne menjünk a rendelőbe. Ajánlott otthon lázcsillapítót tartani. Indokolatlan esetben kerülni kell az utazást is.

Nagymihályban sem igazolták a koronavírust

A nagymihályi (Michalovce) kórház infektológiai osztályára csütörtökön két új pácienst vettek fel koronavírus-fertőzés gyanújával. „A laboratóriumi tesztek eredményei nem igazolták, hogy erről a betegségről lenne szó” – közölte Jana Fedáková, a Svet zdravia szóvivője.

Hozzátette: a Nagymihályi Regionális Közegészségügyi Hivatal döntése alapján a kórház elkülönített egy pavilont a fertőző betegek számára. A krónikus osztályon és a geriátrián fekvő betegeket a környező kórházakba szállítják át, vagy hazaküldik.

A nagymihályi kórházba eddig összesen négy pácienst vettek fel koronavírus-fertőzés gyanújával. A betegséget minden esetben kizárták.



(TASR)