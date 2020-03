Matovič: meglesz a 11 pont, 200 ezer választót hozott

„Amikor reggel a feleségem mondta, hogy 24,96 százalékunk lesz, én csak mosolyogtam, pedig nagyon jól eltalálta. Mondtam is neki este, hogy alapíthatna egy közvélemény-kutató ügynökséget” – mondta Igor Matovič a választási eredmények, és az azokat megelőző közvélemény-kutatások margójára. Az a célja, hogy Szlovákia eddigi legjobb kormányát hozza létre, és az kibírja négy éven át. Sulík bízik benne, hogy a kormány tartós lesz, szerinte Matovič megváltozott. „Hallja, hogy most is államférfiként beszélt, alig ismerek rá” – mondta Sulík az egyik vitaműsorban Matovičra célozva.