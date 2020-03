Matovič inkább Kiskát hagyná ki a kormányból, mint a rovott múltú Kollárt

Kiska kénytelen lesz lenyelnia békát

Kiska pártjának elnöksége csütörtökön dönt arról, hogy folytatják-e a megkezdett koalíciós tárgyalásokat az OľaNO-val. A Za ľudíban néhányan nem nagyon örülnek annak, hogy Boris Kollár és pártja is tagja lesz a koalíciónak, de ha Matovič ezt fogja erőltetni, akkor Kiska kénytelenek lesz lenyelni Kollár kormánytagságát.

Az emberek döntöttek

Matovič a kormányalakítási megbízás átvételekor újra megerősítette, hogy négypárti kormányt akar, ha pedig választania kell Kiska és Kollár között, akkor az utóbbit választja. „Az emberek döntöttek, és úgy döntöttek, hogy sokkal nagyobb támogatást adnak Kollárnak, a Sme rodinának, mint Andrej Kiska pártjának. A parlamenti matematika nem enged,

ha azt akarjuk, hogy tényleg működőképes kormány alakuljon, akkor elméletileg, elméletileg! – hangsúlyozta Matovič, – jobban működhet a Za ľudí, mint Kollár nélkül.”

Kollár pártját kizárva 78 képviselője lenne a koalíciónak, míg ha Kiska marad ki, akkor 83 fős többségre támaszkodhat a kormány.

Kollár eddigi „miniszterjelöltjeiről” nem akart nyilatkozni. „Akkor ítéljük meg az embereket, amikor már konkrét személyi javaslatként tárgyalunk róluk egy adott miniszteri posztra. Most még csak emberek, akikről beszélnek, még minden poszt üres, egyiket sem foglalta le senki. Engem csak akkor ítélhetnek el, ha egyet fogok érteni valamilyen kétséges jelölttel valamelyik miniszteri posztra” – jelentette ki az OĽaNO elnöke.

Matovičot az sem zavarja, hogy Boris Kollár személyében olyan elnöke lesz a parlamentnek, aki korábban bűnözők társaságában is megfordult, amit maffiózókkal közös fotók is igazolnak. „Nézzük meg, hogy van-e másik alternatívánk. Az emberek a választáson Kollár múltja ellenére bizalmat szavaztak neki – hivatkozott újra a választási eredményekre Matovič. – Mi azt a feladatot kaptuk a választáson, hogy kormányt alakítsunk. Boris Kollárt kizárhatjuk, de egy-két-három képviselő megbetegszik, és a kormány már nem is működőképes.”

Újságíróknak „fizetne” az ellenőrzésért

Matovič az újságírókra bízná kormánya ellenőrzését. „Vannak intézményeink, amelyek például a közbeszerzések tisztaságára vigyáznak a bűnüldöző szerveken kívül is, de mi azt szeretnénk, ha lenne valaki, aki ellenőrzi a jelölteket a minisztériumokban, a közbeszerzéseket. Van egy olyan elképzelésünk, hogy a legjobb felügyeletet az újságírók biztosíthatnák. Mérlegeljük, hogy létrehozunk egy alapot az oknyomozó újságíróknak, amelyet akár Ján Kuciakról is elnevezhetnénk, amely GDP-arányos támogatást kapna - mondta Matovic. - A média ebből finanszírozhatná az oknyomozást, amiről tudjuk, hogy sokkal költségesebb, mint a bulvár vagy egy paparazzi fizetése.” Szerinte ez lehetne a legjobb független ítélőszék.

Beszélni ezüst

Az OĽaNO elnöke továbbra sem hajlandó találgatásokba bocsátkozni a szaktárcák elosztásába az egyes pártok között. „Ezért írtam ki a Facebookra, hogy beszélni ezüst, de hallgatni arany. Szeretném, ha nem küldözgetnénk egymásnak üzeneteket, ez senkinek nem segít” - üzente leendő koalíciós partnereinek.