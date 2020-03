A Genesis tizenhárom év után ismét turnéra indul

A csapat az 1977-től 1996-ig aktív triófelállásban, Phil Collins énekes-dobossal, Tony Banks billentyűssel és Mike Rutherford gitáros-basszusgitárossal az Egyesült Királyságban és Írországban ad koncerteket.

"Az elmúlt 28 évben csak két fellépésünk volt brit földön, így aztán ideje volt"

- fogalmazott Rutherford, amikor a csapat szerdán a nagy bejelentést tette a BBC Radio 2 műsorában.

Phil Collins úgy fogalmazott, hogy vannak dalok, amelyeket muszáj eljátszaniuk, különben a közönség kifütyüli őket. De - tette hozzá - még dolgoznak a műsor, a dalsorrend kialakításán.

A Last Domino? című turné első koncertje november 16-án Dublinban lesz, ezt követően koncertet adnak Liverpoolban, Leedsben, Birminghamben, Belfastban, Manchesterben, Newcastle-ban, Glasgow-ban és kétszer lépnek közönség elé a londoni O2 Arenában.

Az 1967-ben alakult Genesis a rockzene történetének egyik legsikeresebb zenekara, amely tizenöt stúdióalbumot és hat koncertlemezt készített és világszerte mintegy 150 millió korongot adott el. Az együttes 1988-ban Grammy-díjat kapott a legjobb koncertvideó kategóriában a Land of Confusion című dalhoz készült kisfilmért. 2010-ben a Rock and Roll Hírességek Csarnokába is bejegyezték a zenekart.

A Genesisben alapító tag volt Tony Banks és Mike Rutherford, 1975-ig Peter Gabriel volt énekes, kilépése után a zenekar frontembere az addigi dobos, Phil Collins lett. A Genesishez olyan hatalmas slágerek fűződnek, mint az Invisible Touch, a Turn It On Again, az In Too Deep, a Mama, a Land of Confusion vagy az I Can't Dance.

A csapat legutóbb 2007-ben turnézott trióban (Banks-Collins-Rutherford), Peter Gabrielt és az 1971 és 1977 között a Genesisben gitározó Steve Hackett-et most sem hívták, bár ők mindketten feltűntek a zenekarról készült és öt éve bemutatott dokumentumfilmben. A szólóelőadóként is igen sikeres Collins 2011-ben bejelentette visszavonulását, miután idegsérülése miatt nem tudott dobolni, de öt évre rá, egy sikeres operációt követően visszatért a színpadra.

A kisegítő zenészek közül a koncerteken 1978-tól velük játszó Daryl Stuermer gitáros újra velük lesz, dobolni pedig Collins fia, a 18 éves Nicholas Collins fog.

Az eddigi utolsó Genesis-stúdióalbum, a Calling All Stations 1997-ben jelent meg, akkor éppen Collins nélkül, és Ray Wilson volt az énekes.

(MTI)