Menyhárt: aki politikai nyugdíjba készül, azt nem kell visszatartani

Kongresszusra készül az MKP, amelynek elnöksége lemondott a parlamenti választáson elért gyenge eredmény miatt. Ön szerint szerkezeti átalakításra van szükség a pártban. Milyen átalakítás várható?

Egy javaslatot tettem az országos elnökségnek, és úgy gondolom, hogy egy új alapszabályt kellene kidolgoznia annak a kilenc tagú testületnek, amely a kongresszusig vezeti a pártot. Szerintem egy szűkebb elnökségnek kellene vezetnie a pártot. Ez az én javaslatom, többen egyetértettek vele, ebben látom a lehetőséget az MKP megújhodására. Ha minden marad a régiben, akkor az eredmény is ugyanaz lesz. És ezt értem a választásokra és a kampányra is, ez a folyamat már elkezdődött, ezért tudtunk hármat hátra lépni, és kisebb erővel rendelkező pártokat is felvenni a listára. Szerintem ez jó út volt azért is, mert feszítette a listát, mozgásba hozta az MKP struktúráját. És hozta is a számokat. De, ha most itt leállunk, és nem alakítjuk át rugalmasabbá az MKP struktúráját, akkor szerintem nincs jövőnk

A szűkebb elnökség szűkebb országos tanácsot is jelent? Vagy más átalakítás is várható?

A párttörvény módosítása értelmében felállítható egy olyan szerkezet is, ahol van egy elnökség és van egy kongresszus. Az OT-nak már nem lenne döntéshozó helyzete, már ma is csak jobbára a politikai döntésekben van szava. De ha egy kisebb kongresszust, egy OT méretűt hozunk létre, akkor sokkal operatívabb egy párt.

Akkor az OT-ra nem is lesz szükség?

Jelenleg még természetesen szükség van rá, mivel az alapszabályunk szerint az országos tanács hívja össze a kongresszust. A modern pártoknál azonban már nincs ilyen köztes testület az elnökség és a közgyűlés között, és a közgyűlést is az elnökséghez arányosított méretben kell létrehozni.

Az előkészületben lévő közgyűlés csak a pártstruktúrával fog foglalkozni, vagy a párt szerveit, az új elnökséget is megválasztja majd?

Március végén lesz ülése az országos tanácsnak, amely a választások kiértékelésével fog foglalkozni. Az MKP-ban mindenképpen tisztújításra lesz szükség, hiszen lemondott az elnökség. Mi azt az utat választottuk, hogy előbb struktúrát váltunk, ezt követően és ennek megfelelően töltjük be az egyes tisztségeket. Most van annyi idő - a legközelebbi választások csak 2022-ben lesznek -, hogy az MKP végigvigye azokat a szerkezeti átalakításokat, amelyeket már régen meg kellett volna tenni.

Tehát először szerkezetváltás, és majd később jön az új vezetés megválasztása?

Ennek megvannak a technikai megoldásai, az is megvalósítható, hogy a kongresszus elfogadja az új szerkezetet, és az már azonnal működhet, tehát gyorsan, rugalmasan válthatunk, és választhatunk elnökséget is. Arra nincs időnk, hogy 2-3 hónapra hibernált állapotba kerüljön a párt, és arról gondolkodjék, hogy ki lesz az új vezetője.

Mikor lehet új elnökség? Hiszen a jelenlegi ideiglenes vezetés sok kérdésben nem dönthet, nem tárgyalhat például más pártokkal az együttműködésről. Kicsit béna kacsa az MKP, hiszen most nincs rendes vezetése.

Az MKP-nak most is van vezetése, hiszen a preferenciaszavazatok alapján választottuk ki az ideiglenes elnökséget, a legütőképesebb emberek vezetik, tehát nem béna kacsa. Az MKP gyorsan fog reagálni szerkezetileg is erre a helyzetre. Úgy gondolom, hogy nekünk április végére új elnökségünk lehet, és én azon leszek, hogy ez sikerüljön.

Ön újra indul az elnöki posztért?

Ez még korai kérdés, először az eredményeket kell megnézni, ami az országos tanács következő ülésén meg fog történni. Majd jöjjön a szerkezetváltás.

Mi lesz a hárompárti összefogás sorsa, hiszen az őszi megegyezés a parlamenti választásig tartott. Folytatódik?

Erről a többi pártot is meg kell kérdezni, a másik két félen is múlik. Viszont ebben az összefogásban az MKP a nyugodt erő, amely teljesítette azt a 4 százalékot, amit vállalt. Azok nem teljesítették a feladatukat, akik a következő másfél százalék összegyűjtésére vállalkoztak.

Én továbbra is úgy látom, hogy a jövőt egységben kell tovább gondolni, akár pártszövetségben is.

Ez nem azt jelenti, hogy a pártok szövetségében ne lehetne egyik fél liberálisabb, a másik pedig inkább etnikai beállítottságú, de mindenképpen egy lista létrehozására kell törekedni. Ez a választás is azon ment el, hogy a választók a civakodást látták, azt, hogy nem valódi, nem teljes az összefogás.

Az elemzésük szerint az MKP a legerősebb párt, tehát önöknek kellene most kezdeményezni. Ezt hogyan képzeli el? Előbb a szűkebb „összefogással” tárgyalna, amely a választáson is közösen indult, vagy pedig egy szélesebb társasággal, a Híddal kibővítve?

Az egyeztetésekre a választmányunknak, a pártot vezető 9 embernek is van mandátuma, de a Híddal való egyeztetésre úgy reagáltunk, hogy megvárjuk, amíg a Hídban is létrejön az új elnökség. Hiszen a két párt együttműködése részben személyi ellentéteken is múlt, az együttműködés komoly megújhodást igényel a részükről is. De természetesen nálunk is meg kell tenni, elmondtam, hogy aki politikai nyugdíjba készül, azt nem kell visszatartani. Hagyni kell őket – a munkájukat megköszönve – tisztességgel elvonulni. Viszont aki tenni akar, azokkal folytatni kell a munkát. Túl sok időnk nincs, nincs most 3-4 hónapunk arra, hogy köldöknézésbe kezdjünk. Gyorsan kell reagálni, gyorsan kell tárgyalni. Már most is vannak háttérbeszélgetések köztünk és az alakuló kormány legerősebb pártja, az OĽaNO között.

Nem kaptam választ arra, hogy előbb szűkebb megegyezés az Összefogással és a Magyar Fórummal, vagy kibővítve a Híddal, esetleg kétoldalú párbeszéd a pártokkal? Hogyan?

Szerintem mindegyikre szükség van, de nekünk előbb a saját portánkon kell rendet rakni.

Közben pedig háttértárgyalásokat folytatnak az OĽaNO-val. Vannak már eredmények? Azt a hírt meg tudja erősíteni, hogy a kisebbségi biztost önök jelölhetnék?

Az MKP a legerősebb magyar párt, és bátran kell kérnie pozíciókat is. Viszont a háttértárgyalások eredményeiről még korai beszélni, ez majd akkor válik aktuálissá, ha befejeződtek, és az OľaNO-val közös sajtótájékoztatón tudjuk bejelenteni.

Lajos P. János