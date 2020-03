Itt van nálunk a koronavírus, és már azt is tudni, mit kezdjünk a kezünkkel

Annyira nyilvánvaló, hogy még leírni is ciki: a kéz alapos mosásával és az alapvető higiéniai szokások betartásával az emberek megakadályozhatják a vírusok terjedését, beleértve az új COVID-19 koronavírust is. A Közegészségügyi Hivatal erről a weboldalán tájékoztat. Ez sokak számára biztosan fontos, de azért jegyezzük meg, hogy a szakhatóság Facebook-oldala nem frissült már vagy 17 órája, ezért szerintük még nincs koronavírusos beteg az országban. És már tudjuk, hogy ez, sajnos, nem igaz...

Ettől még álljon itt egy alapadat, amit a hivatal állít: minden kézmosásnak 40–60 másodpercig kell tartania. A tisztiorvos szerint a kezet meleg vízzel kell benedvesíteni, majd elegendő szappant kell a markunkba folyatnunk és a két tenyerünket egymáshoz kell dörzsölni. A jobb kezünket tegyük a bal kéz hátoldalára, tisztítsuk meg az ujjak belső részét és aztán ugyanezt fordítva, a másik kézzel is meg kell tenni. A mosás után a kezeket bő vízzel kell leöblíteni, és alaposan meg kell törölni, lehetőleg tiszta törülközővel.

Az embereknek minden alkalommal kezet kellene mosniuk, amikor hazatérnek. És nem csupán akkor. Ugyancsak tanácsos kezet mosni az ételek készítése előtt és után is, továbbá minden egyes WC- használat után is, a csecsemők pelenkacseréje előtt és után szintén, vagy az állati takarmány kezelése után. Ha olyan helyzet adódik, azelőtt is kezet kellene mosnunk, ha a kórházba látogatunk, illetve utána is.

Ahogy arról beszámoltunk, hivatalosan is beigazolódott az első koronavírusos eset Szlovákiában. Erre a helyzetre a Közegészségügyi Hivatal közösségi oldala még nem reagált, ott még mindig az virít, hogy az ország még "koronavírusszűz".

TASR