Öngyilkos merényletet követtek el az Egyesült Államok tunéziai nagykövetségénél - VIDEÓ

A Radio Mosaique rádióadó értesülései szerint öt rendőr megsebesült. Egyelőre nem tudni, hogy az elkövetőn kívül meghalt-e valaki.

Szemtanúk arról számoltak be, hogy egy férfi robogójával a levegőbe röpítette magát a tunéziai főváros északkeleti részén található nagykövetség őrbódéjánál. A közösségi médiában keringő képeken egy megrongálódott őrbódé, illetve rendőrautó látható.

Az Egyesült Államok tuniszi nagykövetsége erősen biztosított. A rendőrség lezárta a helyszínt, ahová mentőegységek érkeztek. A nagykövetség a Twitter közösségi portálon arra kérte a lakosokat, hogy kerüljék el a környéket. A térségben sok iroda és nagykövetség található.

Emergency personnel are responding to an explosion that occurred near the U.S. Embassy in Tunis. Please avoid the area and monitor local media for updates.