Trump kampánycsapata beperelte a CNN-t

A perkereset szerint a hírtelevízió azzal rágalmazta meg az elnök újraválasztási kampányát, hogy Oroszország segítségét venné igénybe az idén tartandó elnökválasztási folyamatban.

Jenna Ellis, az amerikai elnök jogi tanácsadója a Fox televíziónak adott interjúban úgy fogalmazott: a CNN a hamis és rágalmazó állítások hangoztatásakor tökéletesen "tisztában volt azok félrevezető voltával, mégis teret adott nekik azzal a szándékolt céllal, hogy ártson a kampánynak". A jogásznő emlékeztetett arra is, hogy a Trump-kampány nemrégiben hasonlóképpen pert indított a The New York Times és a The Washington Post című lapok ellen is azért, hogy - mint mondta - "felelősségre vonja a kiadókat a felelőtlen riportjaikért, és helyreállítsa az igazságot".

A perkereset szerint a CNN a többi között azt állította, hogy a Trump-kampány "mérlegelte annak előnyeit és hátrányait, hogy 2020-ban ismét igénybe vegye Oroszország segítségét, és úgy döntött, hogy nem veti el ezt (a megoldást)".

A kampánycsapat jogászainak érvelése szerint a hírtelevízió tökéletesen tisztában volt állításainak megtévesztő voltával, hiszen "mind a kampánycsapat, mind a kormányzat többször is nyilvánosan visszautasította, hogy egyáltalán szándékában állna orosz segítséghez folyamodni".

Az újraválasztási kampány jogászai helyreigazítást is követeltek a televízió illetékeseitől, akik azonban ezt megtagadták, ezért az igazság bemutatására nem maradt más lehetőség, mint a per.

A perkeresetet egy georgiai kerületi bíróságnál nyújtották be, mivel a CNN televízió székhelye a georgiai Atlantában van. A Fox televízió értesülései szerint a Trump-kampánycsapat nemcsak helyreigazítást, hanem milliós anyagi kártérítést is követel.

A CNN vezetői péntek délutánig nem reagáltak a perről szóló információkra.

(MTI)