IDŐJÁRÁS: Ebbe a vasárnapba aztán ne barmoljon bele senki!

ÉJSZAKA:

Többnyire felhőtlen, legfeljebb enyhén felhős lesz az égbolt, keleten és északon azonban eleinte még borult lehet az idő. Csapadék csak elszórtan, északon várható, 500 méter felett ez hószállingózást jelenthet. A hőmérséklet túlnyomórészt +2 és -3 fok között alakul majd, északon néhány fokkal még hidegebb lesz. A légmozgás mindeközben enyhe marad, délnyugaton északnyugati szél fog fújni.

VASÁRNAP:

Nyugodtan ígérkezik a vasárnapunk, átmeneti felhősödés mellett továbbra is csak északon, és ott is csak kevés helyen lehet számítani csapadékra. A hőmérséklet mindeközben 7 és 12 fok közé araszol, a légmozgás pedig továbbra is mérsékelt (30 km/óráig) marad.

(SHMU)