A bősi karanténállomáson tomboló gyetvai favágók most dalra fakadtak, így kérve elnézést a balhéjuk miatt

Németországból hazatért 52 szomjas erdei munkás randalírozott csütörtökön este a bősi karanténközpontban, ahogy arról mi is beszámoltunk. Most összaállt a favágók kórusa és eldanolászták, hogy a fejszenyél bár vastag, de megmarkolható. Vagy valami ilyesmi.

A koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedés értelmében kötelező állami izolációba vonultatott gyetvai karanténosok addig handabandáztak két napja Bősön, amíg a rendőrök nem tettek rendet a helyszínen, jól el is kobozva 20 liter piát az erdei szakiktól. Ennek a haddelhaddnak most van egy kedves folytatása, amiről a tűzoltóparancsnokság központi szervezete számolt be.

A csütörtöki nemulass után most kulturális élményt próbáltak biztosítani a gyetvai legények, hogy bebizonyítsák, szesz nélkül élvezhetőbb a mulatásuk a többi bezárt sorstársuk számára. Kiálltak hát a fiúk a karanténközpont épületének balkonjaira és előadták a szlovák népzene egyik legöregebb és egyben legértékesebb rétegét, a valach ősi pásztori kultúra remekeit, amiből annak idején még Bartók Béla is csemegézhetett gyűjtőmunkája során.

Ellentételezésként mi is küldünk egy dalt a Szalatnya-völgyi srácoknak. Egy ilyen balkonos produkció után tényleg megérdemlik a Holló színhász örökzöldjét, hátha annyi időt töltenek még Bősön a szlovák dalos pacsirták, hogy azt akcentus nélkül elsajátítják, és ha hazaérnek, melltartó, bébidoll és tűsarkú cipő nélkül elő is adhatják az otthoniaknak. Szóljon a dal!

