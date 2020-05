Meghaladta a 15 ezret Ukrajnában a fertőzöttek száma

Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, egy nap alatt szombatra 522 új esetet azonosítottak, és ezzel a regisztrált koronavírusos fertőzöttek száma 15 232-re, a betegségben elhunytaké pedig 15 újabb halálos áldozattal 391-re nőtt - közölte vasárnap az egészségügyi minisztérium.

Illusztrációs felvétel (TASR)

A betegségből eddig 3060-an, az elmúlt napban 151-en gyógyultak fel.

Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter vasárnapi online sajtótájékoztatóján közölte, hogy az országban előző nap újabb 111 egészségügyi dolgozó fertőződött meg koronavírussal, körükben a fertőzöttek száma csaknem elérte a háromezret (2964 fő), az elhunytaké 21-re nőtt.

Jelenleg az országban 4762-an szorulnak kórházi ellátásra, lélegeztetőgépen 201-en vannak, köztük 17 egészségügyi dolgozó és egy gyerek.

Az elmúlt napban a legtöbb fertőzöttet a délnyugat-ukrajnai Csernyivci megyében regisztrálták (89 fő), valamint a szintén a nyugati országrészben lévő Lviv és Rivne megyékben (54 és 49 fő). A fővárosban, Kijevben előző nap 34 újabb megbetegedést jegyeztek fel, továbbá három újabb haláleset történt. Velük együtt Kijevben 37-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma, az azonosított fertőzötteké 1805-re.

Kárpátalja megyében jelenleg 695 fertőzöttet, 16 elhunytat és 99 gyógyultat tart számon az egészségügyi minisztérium.

Az ország változatlanul legfertőzöttebb területe Csernyivci megye, ahol a megfertőződöttek száma elérte a 2268-at az elhunytaké pedig a 76-ot.

Közben Andrij Melnyik, Ukrajna németországi nagykövete arról számolt be egy rádióinterjúban, hogy német laboratóriumokban már megkezdték a tesztelését több olyan ukrán fejlesztésű gyógykészítménynek, amely alkalmas lehet a Covid-19-betegek kezelésére. Részleteket a készítményekről azonban nem hozott nyilvánosságra.

A nagykövet azt is elmondta, hogy Berlintől több hivatalos kérést is kaptak ukrán idénymunkások Németországba utazásának engedélyezésére vonatkozóan. Erről annyit árult el, hogy mezőgazdasági munkákról van szó, és több ezer főre vonatkoznak a kérelmek. Denisz Smihal miniszterelnök a napokban már beszélt egy tévéműsorban arról, hogy számos nyugat-európai országtól érkeznek hasonló kérések. Szavai szerint Ukrajna kész erről tárgyalni, egyúttal viszont a jelenlegi helyzetben most lehetősége van Ukrajnának arra, hogy megfelelő, civilizált munkakörülményeket alkudjon ki a külföldön munkát vállaló állampolgárainak. Így egyebek mellett feltételül szabja Kijev, hogy legalább három hónapos szerződést kössenek az ukrán munkavállalókkal, legális munkabérrel, biztosításokkal, valamint a lakhatásuk és szükség esetén a gyógykezelésük biztosításával együtt.

MTI