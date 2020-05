A tiszti főorvos el tudja képzelni, hogy nyárig kinyitnak az óvodák és az iskolák

Ján Mikas országos tiszti főorvos a központi válságstáb hétfői ülése után azt mondta, lát lehetőséget arra, hogy az egészségügyi óvintézkedések betartása mellett még ebben a tanévben megnyitják az óvodákat és az alapiskolák egyes osztályait.

Fotó: TASR

„A központi válságstáb tagjai mellett járványügyi szakemberek fognak tárgyalni erről a kérdésről kedden” - mondta Mikas, aki szerint „érdekes vita és hosszú megbeszélés” vár a központi válságstáb tagjaira. Az ülésen a határátkelők megnyitásáról is tárgyalni fognak.

Mikas elmondta, az óvodák és iskolák esetleges megnyitása mellett fontolóra veszik annak lehetőségét is, hogy ne legyen kötelező a szabadban a szájmaszk viselése. „Zárt térben, ahol több ember tartózkodik egyszerre, továbbra is viselni kellene, de kint, a szabadban, bizonyos körülmények között nem kellene szájmaszkot hordani" - mondta. Emlékeztetett rá, hogy erről is a szakembereknek kell dönteniük.



