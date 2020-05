A járvány miatt akár hetekig is tarthat a szóbeli érettségi a nagyobb magyar gimikben, az oktatási minisztérium nem foglalkozik az üggyel

Sokkal nagyobb problémát okoz az érettségi a járványhelyzet miatt a magyar gimnazistáknak, mint a szlovákoknak, ugyanis az 5. tantárgyból mindenképpen szóbelizni kell. Míg azonban a szlovák gimnazisták csak elvétve érettségiznek 5 tantárgyból, a magyaroknál ez gyakori, mert nekik eggyel több kötelező tantárgyuk van – a szlovák és az idegen nyelv mellett magyarból is érettségizniük kell. Az egyetemi felvételi miatt azonban sok diáknak még két további tantárgyból is érettségiznie kell, vagyis összesen ötből. Az oktatásügyi minisztérium – a Paraméter kérdéseire adott reakciójából ítélve – nem foglalkozik a kérdéssel.

A szlovák érettségizőkre szabta Branislav Gröhling (SaS) az idei érettségi szabályozását, nem gondolt ugyanis arra – vagy nem érdekelte –, hogy sok magyar diák öt tantárgyból is érettségizik. Az ötödik tantárgy önként választottnak számít, így arra nem vonatkozik az érettségi „adminisztratív módon való elvégzése” - ezért szóbelizni kell belőle.

Sok egyetemre kell a két választott tantárgy

Ez elsősorban azoknak a diákoknak nehezíti meg az életét, akik nem humán szakra készülnek egyetemre, aki például orvosin tanulna, attól „jó néven veszik”, ha biológiából és kémiából is érettségizett. De ugyanilyen probléma merülhet fel a természettudományi vagy műszaki szakok esetében is.

Míg a magyar diákok csak egyből, a szlovák diákok két választott „szaktantárgyból” kaphatnak érettségit adminisztratív módon.

Egy diák - csaknem egy óra idő

A helyzetet az nehezíti, hogy a közegészségügyi hivatal rendelete nagyon szigorúan szabályozza az érettségik lebonyolítását. Egy iskolában csak egy érettségi bizottság működhet, és egy bizottság előtt egyszerre csak egy diák lehet a teremben. Ez vonatkozik a készülésre és a felelésre is. „20 perc készülés, 20 perc felelés, és mivel egyszerre csak egy diák lehet a teremben, egy feleletre 40 percet kell számolni. További időveszteség, hogy minden diák után fertőtleníteni kell, csak ezután jöhet a következő – magyarázta a Paraméternek Andruskó Imre, a komáromi Selye János Gimnázium igazgatója. - A felkészülés sem történhet másik teremben, mivel a törvény szerint felelni és készülni is a bizottság előtt kell.” Vagyis örülhetnek, ha egy nap 10 diákot le tudnak érettségiztetni.

Kivételt kérnek

A komáromi Selye János Gimnáziumban az előzetes adatok alapján mintegy 80 tanuló akar 5 tantárgyból érettségizni a 129 végzősből. A szóbelizők száma még nőhet azokkal, akik nem fogadják el az adminisztratív érettségi eredményét, de ezt csak május második felében fogják biztosan tudni az igazgatók, a diákoknak ugyanis május 15-ig kell jelezniük, ha valamilyen tantárgyból nem fogadják el a kiszámított jegyet. Ezért szeretnének engedélyt kapni, hogy párhuzamosan több vizsgabizottság dolgozhasson.

„Ha megkapjuk az engedélyt több érettségi bizottság párhuzamos működésére, akkor egy hét alatt le tudjuk érettségiztetni a diákokat, ha azonban nem, akkor két hétig is tarthat az érettségi” – mondta a Paraméternek Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója.

A komáromi gimnáziumban több érettségi bizottság is működhetne párhuzamosan a járvány miatti szigorú higiéniai előírások betartásával is. „Nálunk megoldható, hogy egyáltalán ne találkozzanak egymással, van elég helyünk, akár 5 bizottság is működhetne így párhuzamosan” - mondta az igazgató.

Azt elismerte Andruskó is, hogy az adminisztratív érettségiztetés hátterét biztosította a minisztérium. „Az Edupage megfelelő hátteret biztosít, nem nekünk kell kiszámítgatni az átlagot” - mondta az igazgató.

Kevesebb diákkal egyszerűbb

Kisebb gimnáziumokban ez ugyan nem jelent akkora problémát, 5-6 diákot egy bizottság előtt is lelehet érettségiztetni egy nap alatt. De a Dunaszerdahelyi Magángimnáziumban éppen a szóbeli vizsgák miatt sokan visszamondták az 5. tantárgyból való érettségit. „Néhány diák maradt csak az 5. tantárgyból, ez így nem okoz különösebb gondot” - mondta a Paraméternek Kiss László igazgató. Az iskolának idén 35 végzős diákja van.

Az államtitkár nem reagál

A Paraméter megkérdezte Filip Mónikát (SaS), az oktatás minisztérium szlovákiai magyar oktatásügyért is felelős államtitkárát, hogy nem terveznek-e módosítani a szabályokon. Az államtitkár válaszában csak az érettségik lebonyolítására vonatkozó miniszteri utasítását küldte el, amiből arra lehet következtetni, hogy központilag nem kezelik a magyar iskolák ügyét.

Lajos P. János