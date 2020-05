Matovič beszélt arról, meddig kell szájmaszkot hordani, meg mikor nyithatnak ki az iskolák

Igor Matovič kormányfő kedden este megint hozzátett egy keveset ahhoz, amit aznap korábban már elmondott. A miniszterelnök ismét ellátogatott a legnépszerűbb kereskedelmi televízióba és az oktatási intézmények lehetséges újranyitásáról beszélt. Meg sok más egyébről is.

Fotó: tasr

"Úgy gondolom, hogy a következő hétfőn, a szakmai tanács ülése után ismét pozitív bejelentést tehetünk a nyilvánosság számára" - nyilatkozta a Markíza TV-ben Igor Matovič azzal kapcsolatban, hogy abban az esetben, ha a szlovákiai fertőzöttek száma nem emelkedik, hat nap múlva "örömhírt" közölhet. Ami korábban viszont nem hangzott még el, de kedden este a kormányfő már kiejtette a száján, az az, hogy

az óvodák és az általános iskolák megnyitása legkorábban csak június 1-jén lehetséges.

Nagy kérdőjel van még a sokat bírált

kötelező állami karanténnal kapcsolatban is. "Célom, hogy a pontos dátumot még a héten ismertethessem"

- jegyezte meg ezzel összefüggésben Matovič, aki vasárnap ezzel kapcsolatban egy vitaműsorában tett említést arról, hogy szeretné, ha egy héten belül megkezdődne a házi karantén.

Az országos tiszti főorvos már korábban megpendítette, hogy fontolóra veszik annak lehetőségét is, ne legyen kötelező a szabadban a szájmaszk viselése. Most a kormányfő is elmondta a véleményét erről. Szerinte bár a szakértőknek kell dönteniük,

mikor szabadulhatunk meg a maszkoktól is, de Matovič bízik abban, hogy ez május végére megtörténhet.

Ami a fertőzöttséget illeti, "ha olyan jó adatok érkeznek be, mint az elmúlt napokban, akkor még határozottabban remélhetjük, hogy véget lehet vetni a szájmaszkok szabadtéri használatának.

(sp)