Harmadszor is bűnösnek találták Pavol Paška nőverő unokaöccseit

A Kassa központjában, 2015. novemberében kitört utcai verekedés ügyében a Kassai Járásíróság szerdán ismét elmarasztalta a már elhunyt Pavol Paška egykori szlovák házelnök három unokaöccsét.

Maroš, Martin és Branislav Paška (Fotó: TASR)

Branislav, Maroš és Martin Paškát. garázdaságért, Branislav és Maroš Paškát pedig testi sértés ügyében is bűnösnek találták. Branislav Paškát két év, Maroš Paškát hat hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, Martin Paškára pedig 500 eurós pénzbírságot szabtak ki, továbbá a négy sértett számára kártérítést ítélt meg a bíróság. Az ítélet nem jogerős, a vádlottak és az ügyész is fellebbezést nyújtott be a kerületi bírósághoz.

Már harmadszor hozott ítéletet az ügyben a járásbíróság, amelyet a kerületi fellebbviteli bíróság kétszer megsemmisített. Két korábbi határozattal ellentétben a járásbíróság úgy ítélte meg, hogy Branislav súlyos sérüléseket okozott egy fiatal nőnek azzal, hogy fejbe és a nyakon rúgta. Hat hónapról két évre súlyosbította meg a három év próbaidőre felfüggesztett büntetését.

2015. szeptember 22-én, 3.15 körül, egy születésnapi parti után a Paška testvérek és egy négyfős társaság – köztük két nő - heves vitába keveredett Kassán, egy főutcai pizzéria előtt. Az esetet rögzítették a biztonsági kamerák. A testvérek rátámadtak a társaságra, az egyik fiatal nő és a barátja sérüléseket szenvedett. Az ügyet nyilvánosságra hozta sajtó, miután Martin Paškának távoznia kellett a kassai lakásszövetkezet műszaki igazgatói posztjáról, Branislav Paškának pedig a kassai egyetemi kórház közbeszerzési osztályának éléről. Maroš Paškát a hivatali eskü megszegése miatt elbocsátották a rendőrségtől.

A három vádlott a parlament korábbi elnöke, az azóta elhunyt Pavol Paška unokaöccse. A tárgyaláson mind a hárman ártatlannak vallották magukat, és megtagadták a vallomástételt.

Az incidensről készült utcai felvétel megtekinthető ebben a videóban:

(TASR)