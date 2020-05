A kultúra mint napi betevő – ha megdöglik, mi is pusztulunk

A kultúra - értsük most alatta a tudományok zömét, a művészeteket, a művelődést – járvány idején nem elsőrendű dolog. Nos, ezt sulykolják belénk nemcsak a politikusok, hanem sokszor embertársaink is. Mert ugye, először tető kell a fejünk fölé, étel kell az asztalra. Most, hogy sorra veszítjük el a munkánkat, vagy a vele járó bér egy részét, pánikolunk, minden más megy a levesbe.