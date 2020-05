Az ügyész azt kéri a bíróságtól, hogy mérlegelje Kotleba letartóztatását

Tomáš Honz, a Speciális Ügyészi Hivatal (ÚŠP) ügyésze azt kéri a bíróságtól, hogy mérlegelje Marian Kotleba, az ĽSNS elnökének letartóztatását, és állítsa elő a pártelnököt a csekkek ügyében folytatott tárgyalásra. Kotlebáék azonban azzal érvelnek, hogy a pártelnök a parlamenti kötelezettségei miatt nem vehetett részt a Speciális Büntetőbíróság pénteki tárgyalásán. A bíróság elfogadta Kotleba indoklását, és a tárgyalást elnapolta május 28-29-re.

Honz a kérelmében azokra a tapasztalatokra is hivatkozott, amelyeket a nyomozás során szerzett Kotlebával kapcsolatban. Mint elmondta, a neki címzett küldeményeket nem vette át, nem volt elérhető a lakhelyén, és az ügyiratokat nem tudták neki kézbesíteni. Tomáš Rosina és Ondrej Mularčík, Kotleba védőügyvédjei ismét arra hivatkoztak, hogy a parlament a krízishelyzet miatt jelenleg nem a megszokott módon működik, és az üléseket az utolsó pillanatban hívják össze. Arra a kérdésre, hogy nem számít-e megszokott dolognak a hiányzás, Mularčík azt válaszolta, hogy főleg a COVID-19 betegség okozta krízis megoldásáról folytatnak tárgyalásokat, így a képviselőknek a parlament padsoraiban a helyük.

„A COVID-19 járvány mellett a fasizmus járványa is veszélyes” – reagált az ügyész az elhangzottakra. Az indoklás szerinte nem megfelelő, de tartja magát a bíróság döntéséhez. Kotleba csütörtökön este (május 14.) jelezte a bíróságnak, hogy nem tud részt venni a tárgyaláson, miután megtudta, hogy a parlamenti ülés pénteken is folytatódni fog.

Ružena Sabová bírónő miután Kotleba nem jelent meg a bíróságon, és nem kapta meg a pártelnök beleegyezését, hogy a tárgyalást a jelenléte nélkül is lefolytathatják, ezt május 28-29-re napolta el. Mularčík kifogást emelt ez ellen, mivel az információi szerint abban az időpontban is ülésezni fog a parlament. A bírónő ezt nem fogadta el, és a terminust továbbra is érvényesnek tekinti. Mularčík hozzátette: „A parlamenti képviselőnek ugyanúgy törvényből adódó kötelessége részt venni a parlamenti ülésen, mint ahogy a vádlottnak kötelessége részt venni a tárgyaláson”.

Rosina továbbá elmondta, hogy Kotleba azért nem egyezett bele, hogy a jelenléte nélkül folytassák le a tárgyalást, mert ártatlannak tartja magát, és ezt személyesen is bizonyítani akarja.

Az ügyész még múlt év októberében adott be keresetet Kotleba ellen. A vád szerint az ĽSNS elnöke bűncselekményt követett el, amikor három családnak 1488 euró értékben adott át csekkeket. Az 1488-as szám a vád szerint neonáci jelkép, amit a nácizmus, fasizmus és neonácizmus szakértője is igazolt a bíróságon.



