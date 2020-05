Meghalt 68 éves korában Jorge Santana mexikói gitáros, Carlos Santana öccse

Meghalt 68 évesen Jorge Santana mexikói gitáros, Carlos Santana öccse - adta hírül a zenész a közösségi médiában.

Fotó: YouTube -Screenshot

Jorge Santana csütörtökön hunyt el természetes okok következtében. Leghíresebb felvétele Malo (Rossz) nevű együttesének Suavecito című 1972-es dala, mely a chicanók, az Egyesült Államokban élő mexikói közösség afféle himnuszává vált.

Guillermo Jorge Santana a mexikói Jaliscóban született, bátyja nyomán kezdett gitározni. A San Franciscó-i Malo együtteshez csatlakozott. A zenekar három albumot jelentetett meg, mielőtt feloszlottak.

Santana később a New York-i Fania All-Stars salsaegyüttessel játszott, annak feloszlása után bátyjával turnézott, amelyből Sacred Fire: Live in South America címmel album is készült. Santana Brothers címmel 1994-ben közös lemezt is felvettek, amelynek munkálataiban Carlos Santana unokaöccse, Carlos Hernandez is részt vett.

(MTI)