Tojik Magyarországra a szlovák külügy, egyelőre nem nyitnák meg a határokat

Ivan Korčok, az SaS által a külügyi tárca élére került politikus kedden videokonferencia formájában fog tárgyalni az osztrák és a cseh kollégájával a közös határokon bevezetett korlátozások fokozatos enyhítéséről. Korčok ezt a hétfői kormányülés előtt jelentette be.

Fotó: Paraméter

„A miniszter kollégáim kezdeményezték, hogy a slavkovi hármak formátum keretében közösen koordináljuk a lépéseket a határok fokozatos megnyitásával összefüggésben” – közölte Korčok. Arra a kérdésre, hogy a külügyminisztérium a dél-szlovákiai lakosok kezdeményezéseire tekintettel a Magyarországgal közös határon érvényes korlátozások enyhítésével nem foglalkozik-e, azt válaszolta, hogy jelenleg Ausztria és Csehország a prioritás, mivel szerinte ebben a három országban „összevethető” a járványügyi helyzet. Állítása szerint ez összhangban van a szakmai konzílium ajánlásaival is.

Ezzel szemben a tény az, hogy Ausztriában sokkal több a fertőzött, mint Magyarországon. Hétfőn 16 ezernél is több fertőzöttet tartottak számon a 9 milliós országban, és 27 új esetet regisztráltak. Csehországban 8,5 ezer, Magyarországon meg 3535 koronavírusos esetről tudnak, és ez utóbbi országban a napi növekmény a hét első napján 26 volt. Ha ebből valaki arra a következtetésre jut, hogy Ausztriában - vagy Csehországban - sokkal jobb a helyzet, mint Magyarországon, akkor ott a baj nem kicsi. Az viszont igaz, és ez a magyar teljesítmény szégyene, hogy ott alig tesztelnek: 1 millió lakosra számítva Szlovákiában - 26 ezer, Csehországban 33 ezer és Ausztriában 40 ezer vizsgálatot ütnek nyélbe, Magyarországon mindössze 14 ezret, ami - de ciki! - még a romániai teljesítménynél (16 ezer) is rosszabb. És az is igaz, hogy arányaiban a halálos áldozatok számában sem áll túl jól magyarország, nála már csak Ausztriában rosszabb a helyzet. 1 millió lakosra vetítve - Magyarországon 48-an hunytak el a vírus miatt, Ausztriában 70-en, Csehországban 28-an, míg Szlovákiában csupán öten.

Az ún. turistakorridorokkal kapcsolatban a szlovák miniszter elmondta, hogy ez továbbra is nyitott kérdés. Felhívta a figyelmet, hogy Ausztria vasárnaptól csak bizonyos határátkelőkön szüntette meg az ellenőrzést, az Olaszországgal és Szlovéniával közös határain nem. Azt ígérte, erről a kérdésről is tárgyalni fog az osztrák külügyminiszterrel.

Ugyanakkor csütörtöktől érvényes az is, amit Igor Matovič jelentett be hétfőn délután. Eszerint május 21-től életbe lép a rendelkezés, hogy a szomszédos 4 országba -Lengyelország, Csehország, Magyarország és Ausztria- , továbbá Horvátországba, Szlovániába, Németországba és Svájcba elugorhatunk 24 órára, ha Szlovákiában rendelkezünk állandó vagy átmeneti lakhellyel. Ehhez nem kell negatív koronavírusztesztet se bemutatni a határon, sem pedig karanténba menni. Az ország elhagyásakor egy nyomtatványt kell kitölteni.

Ausztria vasárnap felfüggesztette az ellenőrzést a Szlovákiával közös határán is, a szlovák oldalon azonban továbbra is ellenőriznek, és érvényben vannak az eddigi óvintézkedések. A cseh fél korábban kilátásba helyezte, hogy június első felében nyitnák meg a cseh-szlovák határt.

Ez a most előhúzott slavkovi együttműködés egy regionális együttműködési forma, amit 2015 januárjában a Slavkov u Brna-i kastélyban lezajlott találkozón hozták létre Csehország, Szlovákia és Ausztria kormányfői. A slavkovi hármak együttműködésének célja a Csehország, Ausztria és Szlovákia közötti kapcsolatok megerősítése a szomszédsági- és európai politikák terén a gazdasági fejlődés és foglalkoztatottság, valamint más területek érdekében – beleértve a közlekedést és az ipar fejlesztését is.

TASR/para