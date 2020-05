Tragédiával végződött az eszeveszett randalírozás Hodosban

Kilenc autót rongált meg és karcolt össze, valamint egy ház ablakát is betörte egy személy héfőn este Hodosban (Dunaszerdahelyi járás). Szomszédai rendőrt hívtak, mentő is érkezett hozzá, de a férfi nem sokkal később életét vesztette.

Lerúgott visszapillantók, kitört ablakok, és a megrongált gépkocsik motorháztetejére karcolt "HELP", vagyis "segítség" felirat. Ez a látvány fogadta kedden az arra járókat abban az amúgy csendes hodosi utcában, melynek lakói tragikus incidens szemtanúi voltak az előző este.

Az utcabeliek elmondása szerint este tizenegy körül járt az idő, amikor dörömbölésre lettek figyelmesek. A zaj az utcáról jött, ott pedig egy anyaszült meztelen ember - a szomszédjuk - randalírozott szótlanul. A harmincéves férfi felugrott a kerítésekre, lerugdalta az utcán parkoló autók visszapillantóit, és az őt csitítani próbáló hozzátartozójára sem hallgatott, tovább folytatta a törés-zúzást.

A szomszédok érthető módon nem próbálták meg leállítani, egyesek az ablakból kiabáltak rá, mások pedig rendőrt hívtak és a biztonság kedvéért bezárkóztak otthonukba.

A láthatóan zavart, módosult tudatállapotban lévő férfi több autóra is felkarcolta a "HELP" feliratot, amit kavicsokból is kirakott az egyik ház előtt. Pár perc múlva ugyanott, egy maroknyi kővel bedobta a ház gyerekszobájának utcára néző ablakát. Csupán a szerencsének köszönhető, hogy épp nem aludt ott senki.

Hamarosan kiérkezett a rendőrség, véget is vetettek az ámokfutásnak, de az elkövető ellenállást tanúsított, és három rendőrnek kellett őt letepernie, hogy végleg megadja magát. Közben megérkeztek a mentősök is, akik rögtön kezelésbe vették az agresszív delikvenst. A férfi azonban nem sokkal később, még ott a helyszínen, a mentőautóban életét vesztette.

(db)