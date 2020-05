Elnapolták a Kuciak-gyilkosság tárgyalását, de már túljutottak a kihulló fogakon

Június 1-jére napolta el a Kuciak-gyilkosság tárgyalását Ružena Sabová, a Speciális Büntetőbíróság szenátusának elnöke. A tárgyalás a szakértő meghallgatásával folytatódik.

Kedden a speciális ügyész megkezdte a Marian Kočner és egy bizonyos Dušan Keményi között váltott üzenetek felolvasását. Az álnév mögé valószínűleg Alena Zsuzsová vádlott bújt. Kočner a tárgyaláson elmondta, nem állítja, hogy nem létezett a kommunikáció közte és Alena Zsuzsová közt, de szerinte az üzeneteket megváltoztatták és kiegészítették.

Daniel Lipšic és Roman Kvasnica, az áldozatok családjának képviselői szerint a Kočner és Zsuzsová közötti Threema-kommunikációban több rejtjelezett kifejezés is utal Ján Kuciak újságíró meggyilkolására.

A vádlottak beszélgetésének egyik témája a hó volt. A gyilkosság előtt váltott üzenetekben folyamatosan szidják a fehér csapadékot, és azt írják, alig várják a tavaszt. A sértettek jogi képviselői szerint a hóolvadás a gyilkosság végrehajtását jelenti. Kočner utalásai egybeesnek a már elítélt Andruskó Zoltán állításával, aki azt vallotta, hogy ő maga sem tudta pontosan, mikor kell végrehajtani a gyilkosságot.

Kočner azzal magyarázta a hóról váltott üzeneteket, hogy Zsuzsová félt télen vezetni. Emiatt nem tudtak találkozni, és aláírásokat gyűjteni a Kočner politikai pártjának megalapításához. Ezért várták annyira, hogy elolvadjon a hó. Az ügyvédek szerint a kihulló fogakról szóló üzenetek is az újságíró meggyilkolásáról szólnak. A vádlottak ezt is tagadják. Az ügyvédek felhívták a figyelmet a Hádészről, a holtak és az alvilág görög istenéről szóló üzenetekre is. Az újságíró és menyasszonya meggyilkolása előtti napon Kočner Hádészról írt. Zsuzsová azt válaszolta, még csak kedd reggel van, ne idegeskedjen. Másnap, azaz 2018. február 21-én este gyilkolták meg Ján Kuciakot.

TASR