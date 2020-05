Oroszországban meghaladta a 300 ezret az igazolt fertőzöttek száma

Oroszországban az elmúlt nap folyamán 8764-gyel 308 705-re nőtt az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma a szerdán közzétett hivatalos adatok szerint.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

Ez minden eddiginél alacsonyabb, 2,9 százalékos napi növekményt jelent. A halálozások száma 135-tel 2972-re emelkedett, a gyógyulásoké pedig első alkalommal haladta meg az újonnan diagnosztizált fertőzések számát, és 9262-vel 85 392-re nőtt.

A járvány kezdete óta több mint 7,5 millió, az elmúlt nap folyamán pedig csaknem 226 ezer tesztet végeztek el az országban.

Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes az orosz parlament felsőházában szerdán kijelentette, hogy a járvány reprodukciós rátájának csökkenése a 85 orosz régió közül 17-ben teszi lehetővé a Covid-19 terjedésének megfékezése érdekében bevezetett korlátozások enyhítését. Az országos rátát 0,95-ben nevezte meg.

Golikova közölte, hogy Oroszországban jelenleg 47 féle Covid-19-vakcina kidolgozásán dolgoznak. Hozzátette, hogy az országban 24 tesztrendszert jegyeztek be a SARS-Cov-2 koronavírus kimutatására.

A koronavírus elleni készítmények közül ötnek a klinikai tesztelése, további négynek pedig az állami bejegyeztetése zajlik. Golikova szerint az országban jelenleg 99 558 kórházi ágyat foglal el új koronavírusos beteg, 2131 ember lélegeztetőgépre szorul.

Mihail Misusztyin kormányfő a Covid-19 elleni küzdelem kormányzati koordinációs tanácsának elnökségi ülésén úgy vélekedett, hogy orosz egészségügyi rendszer a terhelés csúcsához közeledik, a koronavírus-helyzet - különösen Moszkvában - stabilizálódik, és meg lehet kezdeni a korlátozások fokozatos enyhítését. Kiemelete: először fordult elő, hogy a fertőzöttség napi növekménye nem érte el a 3 százalékot és hogy többen gyógyultak meg, mint ahányan megbetegedtek. Rámutatott, hogy a 17 régió közül, ahol erre megértek a feltételek, 14 elkezdett lazítani a járvány miatt bevezetett szabályozáson.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester ugyanezen a tanácskozáson arra figyelmeztetett, hogy a kórházban kezelt súlyos betegek nagy száma miatt májusban az áprilisihoz képest "jelentősen magasabb" lehet a halálozási ráta a Covid-19-fertőzöttek körében. Közölte, hogy noha az egészségügyi intézményekre nehezedő nyomás enyhült, a fővárosban naponta mintegy 1700 súlyos és nagyon súlyos állapotú pácienst kell ellátni.

Szobjanyin kedden úgy nyilatkozott, hogy Moszkvában a jövő héttől engedhető meg némi fokozatos nyitás. Példaként említette meg, hogy az okmányirodák hétfőtől ismét fogadhatnak majd ügyfeleket, de hozzátette, hogy sétálni és sportolni csak azt követően lesz ismét szabad, ha az új betegek száma nem ezrekben, hanem százakban vagy tízes csoportokban lesz mérhető.

Moszkvában a kimutatott fertőzések száma szerdára 2699-cel 152 306-ra, a halottaké 75-tel 1926-ra, a gyógyultaké pedig 5440-nel 36 936-ra nőtt.

A Yandex orosz informatikai cég szerda délelőtti jelentése szerint Moszkvában a járvány kezdete óta a legalacsonyabb szintre, 2,2-re csökkent az "önizoláció indexe" az általa felállított ötös skálán. (A legmagasabb, ötös szám ebben azt jelzi, hogy mindenki otthon tartózkodik, a 0 pedig azt, hogy senki sincs otthon.) A statisztika azt mutatja, hogy a fővárosiak körében erősen csökkent a karanténelőírások betartásának fegyelme. Az előző 2,4-es negatív rekordértéket hétfőn és kedden mérték.

Miközben külföldi és orosz ellenzéki médiumok több alkalommal is a valóságosnál alacsonyabb halálozási adatok közlésével vádolták meg Moszkvát, orosz részről külföldi szereplőket hibáztattak azért, hogy rossz fényben próbálták meg feltüntetni Oroszországot.

A TASZSZ szerint a Bloomberg amerikai hírügynökség a washingtoni orosz nagykövetség tiltakozásának hatására hajtott végre javítást egy olyan, a cikkét illusztráló grafika aláírásában, amelyben felcserélte az Oroszországban és az OECD-államokban ezer emberre eső kórházi ágyakra vonatkozó, egyébként a Világbank 2013-as statisztikájából származó adatokat. Oroszországban 8,2, az OECD-ben 3,8 férőhely jutott egy emberre akkor, a hírügynökség ennek a fordítottját közölte.

Május 16-án a Bloomberg megváltoztatta egy május 13-án kiadott anyaga címét, amely bírálatot váltott ki az orosz külügyi szóvivőből. Az eredeti cím szerint

"Szakértők tudni akarják, miért nem ölt meg több oroszt a koronavírus".

Az új változat szerint

"Szakértők kétségbe vonják a Covid-19 halálozási arányára vonatkozó orosz adatokat".

Moszkva korábban az amerikai The New York Times és a brit Financial Times szerkesztőségétől követelt helyreigazítást.

Masszív lejárató kampányra panaszkodott szerdai közleményében az Aventa-M lélegeztető készülékek gyártásáért felelős, a Rosztyeh technikaexportőr állami vállalathoz tartozó Ragyioleketronnije Tyehnologii (KRET) konszern. Május 9-én és 12-én két ilyen készülék kigyulladása miatt összesen hat ember vesztette életét egy moszkvai és egy szentpétervári kórházban.

A KRET azt állította, hogy az ellene folytatott kampány során törvényellenes és az újságírás alapjait sértő módszereket alkalmaznak, egyebek között hamis adatokat közölnek a cégről, több alkalmazottat pedig megpróbáltak megvesztegetni annak fejében, hogy hitelrontó nyilatkozatot tegyenek. A konszern nem nevezte meg állítólagos rágalmazóját, de jogi lépéseket helyezett kilátásba.

Az Aventa-M gépeket a KRET-hez tartozó Uralszkij Priborosztroityelnij Zavod (UPZ) gyártja. A közlemény rámutatott, hogy a 2020. április 1-je előtt gyártott gépeket továbbra is használják mind orosz, mind külföldi kórházakban, a későbbi széria darabjainak forgalmazását pedig felfüggesztették mindaddig, amíg a balesetek okait ki nem vizsgálják.

(MTI)