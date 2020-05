TRAGÉDIA: Senki sem élte túl a pakisztáni repülőgép-szerencsétlenséget

Abdusz-Szattár Hokar, a pakisztáni polgári repülési ügynökség (PCAA) szóvivője azt mondta, a pakisztáni légitársaság A320 típusú gépének a fedélzetén hétfős legénység, valamint 99 utas tartózkodott a szerencsétlenség idején. A Reuters hírügynökség azt közölte, hogy a legénység nyolcfős volt.

A pakisztáni légitársaság szóvivője, Abdullah Hán a CNN hírtelevíziónak azt mondta, hogy a baleset előtt a pilóta - miután megkapta a leszállási engedélyt - vészjelzéseket adott le. A PCAA egy magas rangú tisztségviselője a Reuters hírügynökségnek azt mondta, egyelőre nem tudják biztosan, mi okozta a szerencsétlenséget, de elképzelhetőnek tartotta, hogy a repülőgép futóművei nem nyíltak ki.

A gép Lahorból tartott a dél-pakisztáni Karacsiba, amikor a baleset történt.

PIA Airbus A320 from Lahore was about to land in Karachi when it crashed at the Model Colony in Malir Cant Karachi.#planecrash pic.twitter.com/tYoxURCT3g