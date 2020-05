„Fel fog értékelődni a laikusok szerepe a gyermekvédelemben” – karanténkérdés Dr. Gyurkó Szilviának

Közélet a korona idején. Így született meg a Karanténkérdés elnevezésű sorozat. Récsei Noémi – televíziós és rádiós műsorvezető – ismert és elismert szakemberek véleményére volt kíváncsi a kialakult helyzettel kapcsolatban. Ezúttal Dr. Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítója és vezetője válaszol.

RN: Mit gondolsz, a gyermekjogvédelem szempontjából milyen változásokat fog előidézni a világjárvány?

GySz: Azt látjuk a nemzetközi példákból, hogy fel fog értékelődni a laikusok szerepe a gyermekvédelemben. Egyre több olyan kezdeményezés van, ami arra épít, hogy a helyi közösségek egymásra figyelő tagjaiból jön létre az a védőháló, ami a családjukon belül bántalmazott gyerekek és felnőttek számára segítséget tud nyújtani. Ez a gyerekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer a jogszabályok szintjén Magyarországon is működik, de a valóságban azért kevesen avatkoznak bele olyan ügyekbe, amikben nem közvetlenül érintettek (tehát pl. ha azt hallják hogy a szomszédban vernek egy nőt vagy egy gyereket). Ez tehát biztosan változás lesz (abban bízom), hogy az a fajta szolidaritás, egymásra figyelés és egymásért vállalt felelősség, ami most, a krízis idején megjelent, továbbvihető lesz a „békeidőkre” is.

RN: Egyebek mellett mi az az egy dolog, amire gyermekjogvédőként megtanított a világjárvány?

GySz: Szerintem mindenkit alázatra tanít ez a járvány. Annak felismerésére, hogy sokkal törékenyebbek a rendszereink, mint azt gondolnánk, és nagyobb összefogásra van szükség, mint azt valaha képzeltük. Viszont ez a krízis is (mint minden krízis) lehetőséget ad pozitív elmozdulásra. Úgyhogy most azt is meg kell tanuljuk, hogyan fordíthatjuk a krízist a hasznunkra.

Dr. Gyurkó Szilvia fotóját Csibi Szilvia készítette.

