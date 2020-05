Filmvetítés a szabad ég alatt

A koronavírus-járvány miatt, sajnos, a szenci mozi sem üzemelhetett huzamosabb ideig.

Susla Béla felvételei

A korábbi években a nyári filmvetítési idényt a Napfényes tavak városában június-július-augusztus hónapok jelentették. A mostani járvány miatti kényszerszünet azonban egyben azt jelentette, hogy a közkedvelt Amfiteátrumban az idén valamivel korábban indult be a szabadtéri mozizás, mégpedig május 23-án, szombaton.

Az egészségvédelmi előírások természetszerűleg szigorúak. Egy-egy előadásra legfeljebb 100-an mehetnek be, és szigorúan be kell tartani a 2 méternyi távolságot egy-egy személy között. Ugyanez érvényes a mozi pénztáránál is.

(sb)