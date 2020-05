Kočner simíthatta el az ügyet, mikor a rendőrség a galántai nevelőintézet körül szaglászott

A galántai Tiszta nap (Čistý deň) nevelőintézet kapcsán a bentlakókkal szembeni szexuális visszaélésekről és a drogfüggőség terjesztéséről is írt a média. Már korábban is világos volt, hogy Marian Kočner jó viszonyt ápolhat az intézetet vezető Tománek házaspárral, most azonban ennél több is napvilágra került.

Peter Tománek, az intézet egyik vezetője (Fotó: TASR-archív)

A Kočner könyvtáraként ismert adatbázis, mely javarészt a Threema applikációban folytatott kommunikációit tartalmazza számos emberrel, tanúskodott korábban a viszonyukról, az újabban dekódolt üzenetekből pedig az is kiderül, hogy Kočner befolyásolhatta az intézet sötét ügyei körüli nyomozást.

Úgy tűnik, a váltóhamisításért 19 évre ítélt, és a Kuciak-gyilkossággal is vádolt vállalkozó manipulálhatta a Tiszta nap körüli botrány medializálását és a büntetőeljárás során elvégzett kihallgatásokat is. Sőt, Kočner diktálhatott Tománekéknak arról, mit cselekedjenek az ügyben.

Erről tanúskodik egy 2017. május 27-i üzenete, amikor azt írta Zuzana Tománkovának, hogy a vele való konzultáció nélkül semmilyen lépést ne tegyenek és az ügyben senkivel ne beszéljenek.

Kočner rendőrségi kapcsolatainak köszönhetően már előre elkészített kérdéseket tehettek fel a NAKA által indított nyomozás során az intézetben lakó lányoknak, legalábbis egyiküknek, a kiskorú Tamarának. Az Aktuality.sk szerint a NAKA nyomozója fel is tette azokat a kérdéseket a lánynak, melyeket Tománek küldött el Kočnernek, aki nem mellesleg egy beavatott pszichológust is intézett a kihallgatáshoz.

Peter Tománek 2017. március 18-án küldött el Kočnernek egy dokumentumot, mint a kihallgatásra való felkészülést. Ez tartalmazta azon kérdések sorát, melyet később a nyomozó feltett Tamarának. Ezt a dokumentumot Zuzka 01 név alatt megtalálták Kočner mobiljában. A dokumentum tartalmazza a pszichológiai profilt is a lányról, továbbá ajánlásokat, hogy ahhoz hogyan álljon a rendőrség.

Kočner Jana Štefániková pszichológussal is kommunikált, akitől többek között azt is kérdezte, hogy a kislány együttműködő-e, mikor pedig azt a választ kapta, hogy nem, akkor azt írta rá: a kis disznó.

Petra Friese, a belügyminisztérium szóvivője most megerősítette, hogy nyomozás indult az ügyben köztisztviselői hatalommal való visszaélés és a nyomozás akadályozása címén.

A Tiszta nap (Čistý deň) körüli ügyet a nagyszombati kerületi rendőrségen kialakított hat tagú csoport és a NAKA is vizsgálta. 2017 márciusában kezdték meg a kábítószer-függőség terjesztésével kapcsolatos ügyet vizsgálni, amit napokon belül átvett a NAKA, majd féléven belül le is zárt. Most azonban újra nyomoznak az ügyben. A belügyminisztériumi felügyelőség egyszersmind vizsgálódik abban az ügyben, mely során annak gyanúja áll fenn, hogy a nyomozócsoport egyik női tagja megfélemlítette a Tiszta nap lakóit és szüleiket.

(Aktuality.sk)