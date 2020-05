Nincs egyetértés a koalícióban a vasárnapi boltzárról, de akár már jövő héten szavazhat róla a parlament

Nem ígérkezik simának a parlament jövő héten kezdődő ülése, mert a koalíción belül sincs egyetértés abban, hogy a járványhelyzet után is maradjon-e a vasárnapi boltzár. Egy smeres és egy volt smeres képviselő már benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely véglegesítené a vasárnapi zárvatartást. Szlovákiában mintegy 786 ezer ember dolgozik vasárnap is.

Fotók: Cséfalvay Á. András

Szlovákiában a munkavállalók több mint 30,9 százaléka dolgozik vasárnaponként. Igaz, mintegy felük csak néha megy munkába – 16,3 százalék dolgozik rendszeresen a hét utolsó napján (az nem derül ki a statisztikából, hogy milyen rendszeresen), míg 14,6 százalék csak néha. A 2019-es adatokon alapuló kimutatás szerint a 15-64 év közötti munkavállalóknak 69,1 százaléka vallotta azt, hogy vasárnap sohasem dolgozik. Ezzel az adattal Szlovákia az Európai Unió élmezőnyébe tartozik, csak néhány országban – Hollandiában, Máltán, Dániában és Horvátországban – vannak kevesebben azok, akik sohasem dolgoznak vasárnap.

A 30 százalékos arány mintegy 786 ezer embert jelent, ezek többsége azonban nem a kiskereskedelemben dolgozik. A Statisztikai Hivatal adatai szerint a kiskereskedelemben összesen 168 ezer ember dolgozott a válság előtt, még ha mindannyiukat is érintette a vasárnapi munka, akkor is csak a 21 százalékát teszik ki a vasárnap dolgozóknak. Vagyis az eladók mellett nagyon sokan mások is dolgoznak vasárnap. A szomszédainknál kevesebben dolgoznak vasárnap – habár Ausztriában, amit gyakran emlegetnek példaként, mivel ott vasárnap nem nyithatnak ki a boltok, a munkavállalók 14,7 százaléka dolgozik rendszeresen.

Magyarországon ez az arány mindössze 6,1%, Csehországban 11,6%, Lengyelországban pedig 5,6%.

A ritkábban dolgozókat is beszámítva más a helyzet: Magyarországon a munkavállalók 23,1, Csehországban 25,5, Lengyelországban pedig 25,3 százaléka megy munkába legalább évente néhány alkalommal vasárnap is.

A miniszter támogatná

Egyelőre azonban még a koalíció sem döntötte el, hogy mi lesz a boltok vasárnapi nyitvatartásával. Milan Krajniak (Sme rodina) szociális ügyi miniszter a zárvatartást szorgalmazza. „Én annak a híve vagyok, hogy a boltoknak vasárnap zárva kellene tartaniuk” - jelentette ki a tárcavezető a TA3 hírtelevízióban. Ugyanakkor úgy véli, hogy mivel ezt nem tartalmazza a kormányprogram, előbb szakmai vitát kellene folytatni. A bezárás szerinte sem lehetne általános.

„Sok szolgáltatás, mozik, kávéházak, vendéglők és akár még a kisboltok is nyitva tarthatnának - ismertette Krajniak.

- Én támogatnám, de nem erőltetem. Ha a koalícióban konszenzust érünk el, akkor elfogadhatjuk, akár azzal a feltétellel, hogy ha valamelyik államünnep munkanapra esik, akkor nyitva lehetnének a boltok.”

A fizetés maradjon

A szakszervezetek természetesen a zárvatartást szorgalmazzák, de azzal, hogy ne csökkenjen az eladók fizetése. „Biztosan nem csökkenne a boltok árbevétele sem, mi olyan nemzet vagyunk, hogy ha vasárnap zárva van, akkor szombaton annál is többet vásárolunk, mintha vasárnap nyitva lenne a bolt” - magyarázta Marián Magdoško, a Szakszervezetek Szövetségének (KOZ) elnöke. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy karácsony előtt, az ádventi időszakban vasárnap is kinyithatnának a boltok.

A munkaadók kizártnak tartják, hogy a vasárnapért is fizetnének a bezárt boltok.

„Elképzelhetetlen, hogy fizetést adjanak a le nem dolgozott munkaidőért – jelentette ki Rastislav Machunka, a Munkaadók Szövetségének (AZZZ) alelnöke.

– Ez teljesen világos.” Azt is kezdeményezni akarják, hogy a hétvégi munkáért ne járjon akkora bérpótlék.

Smeres csel

A parlament azonban akár már jövő héten szavazhatna a végleges vasárnapi boltzárról, Ján Podmanický, a Smerből a napokban távozott képviselő, és még smeres társa, Marián Kéry már beterjesztették az erre vonatkozó javaslatukat. A megfogalmazásuk egyszerű, minden bolt, ami eddig zárva volt ünnepnapon, ezentúl vasárnap sem nyithatna ki.

A javaslatot a koalícióban az SaS ellenzi a legerőteljesebben. Marian Viskupič (SaS), a parlament pénzügyi bizottságának elnöke szerint az intézkedés újabb munkahelyeket szüntetne meg.

„Aki a vasárnapi zárvatartást akarja, több ezer újabb munkanélkülit akar” - tette ki a Facebookra a képviselő.

Szerinte ilyen javaslatot a válság idején semmiképpen nem szabad elfogadni.

Az OĽaNO-ban is vannak képviselők, akik nem engedélyeznék a boltok működését vasárnap. Gyimesi György (OĽaNO) a zárvatartás híve, aláírta a szakszervezetek és keresztény intézmények által a vasárnapi boltzárért szervezett internetes petíciót. Gyimesi azt állítja, hogy ebben a szellemben fog szavazni, ha erre sor kerül a parlamentben. Szerinte ez nem kizárólag egyházi téma. „Van szociális háttere is - nem nyúzni az emberekről le a bőrt!” - írtja a Facebookon.

A 2muse ügynökség napokban nyilvánosságra hozott felmérése szerint az ember túlnyomó többsége támogatja, hogy zárva legyenek vasárnap a boltok, de az a felmérés csak az élelmiszerboltok zárvatartásáról kérdezte az embereket.

- lpj -