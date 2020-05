„Szakmai szempontból az a legnagyobb veszteség, hogy tehetséges, szorgalmas, megbecsült kollégáktól kell megválnunk” – karanténkérdés Vrabec Máriának

Közélet a korona idején. Így született meg a Karanténkérdés elnevezésű sorozat. Récsei Noémi – televíziós és rádiós műsorvezető – ismert és elismert szakemberek véleményére volt kíváncsi a kialakult helyzettel kapcsolatban. Ezúttal Vrabec Mária újságíró, a Vasárnap hetilap munkatársa válaszol.

RN: Mit gondol, milyen társadalmi változásokat fog előidézni a világjárvány?

VM: Biztos vagyok abban, hogy minél tovább fog tartani, annál mélyebb nyomokat hagy az életünkben. Elsősorban gazdasági tekintetben, mert félő, hogy sokan veszítik el az állásukat, vagy lesznek kénytelenek kevesebb pénzért dolgozni. Ezzel együtt jár majd az is, hogy kénytelenek leszünk szerényebben élni, ami nem biztos, hogy baj, mert a költekezés, sőt a pazarlás, sokaknál már valóban mértéktelen méreteket öltött. Hiszem azt, hogy a karantén idején sokan elgondolkodtak azon, valójában milyen kevés dologra van szükségük ahhoz, hogy mindenük meglegyen.

Komoly változásnak látom azt is, hogy hirtelen az egész ország megtanulta úgy-ahogy kezelni az internetet. A cégek látják, hogy sok dolog így is működik, nem kell annyit utazni konferenciákra, tárgyalásokra. Remélem, az oktatásügyben is megmarad az egészből az, ami bevált és használható – például a hosszabb ideig betegállományban lévő diákok esetében.

A legfontosabb következtetéseket azonban az egészségügy területén kellene levonni a koronavírus-járványból, mert most a teljes meztelenségében megmutatkozott, mekkora gond Szlovákiában az orvos- és nővérhiány, és milyen nagy a káosz, ha hasonló helyzetek esetére nincsenek kidolgozott válságtervek. Az új kormánynak ugyan fejest kellett ugrania az ismeretlen mély vízbe, de ha okosan csinálja, hasznos tapasztalatokkal és erős mandátummal jöhet ki az egészből, és végigviheti a szükséges változtatásokat.

Mi, hétköznapi emberek pedig egy ideig biztosan kevésbé leszünk bátrak az utazásokat illetően, jobban meggondoljuk, mit vásárolunk, mire költünk, de a történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy ez csak egy ideig, az újabb fellendülésig tart. Aztán újra úgy élünk majd, mint ezelőtt – vagy legalábbis megpróbáljuk.

RN: Az Ön szakmájában milyen veszteséggel járt a világjárvány?

VM: Sajnos a médiapiacot nagyon érzékenyen érintette a válság. A nyomtatott sajtó olvasókat is veszített, mert ha kevesebb ember merészkedik az utcára, kevesebben vásárolnak újságot is. A cégek sem hirdetnek, hiszen nem termelnek, nem árusítranak, nincs bevételük. Mindezek következtében minden szerkesztőségben leépítések vannak és szakmai szempontból az a legnagyobb veszteség, hogy tehetséges, szorgalmas, megbecsült kollégáktól kell megválnunk.

RN: A teljesség igénye nélkül: mi az az egy dolog, amit az elmúlt időszakban pozitívumként könyvel el?

VM: Ez is a munkámmal függ össze. Mi, a Vasárnapban mindig jó és összetartó csapat voltunk, de ez a válsághelyzet még jobban összezárt. Úgy érzem, szakmailag és emberileg is mindenkiből kihozta a maximumot. Ugyanez érvényes hűséges olvasóinkra is, akik üzenetekkel, jó szóval, lehetőségeikhez mérten még anyagiakkal is támogatnak. Ez megható, örömteli és erőt, hitet adó tapasztalat, amiből még biztosan sokáig tudunk meríteni. Számomra különösen érdekes élmény az is, hogy most még többet kommunikálok a többiekkel, mint normál helyzetben, mert riporterként nem jártam be a szerkesztőségi értekezletekre, most viszont a videókonferenciákon én is ott vagyok.

Vrabec Mária fotóját Somogyi Tibor készítette.

Bővebben: Vasárnap hetilap | Vrabec Mária könyvei: Hedvig • Róbert Bezák: Vallomás

FB: Récsei Noémi önálló beszélgetőestjei