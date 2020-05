Matovič megtanult magyarul írni, de a stábja nem találta a magyar lobogót

"Ma meghívtam ebédre magyar barátomat Berényi Józsefet ... miközben egy örömteli hírt kaptam Magyarországról." - számol be magyar nyelven (is) a szlovák kormányfő a keddi programjáról, amit előtte szlovákul is leszögez. Mégpedig az első gondolatsort ezekkel a szavakkal: "Pozval som na obed môjho maďarského barátom Józsefa Berényiho...". Már csak egy helyesen megválasztott magyar zászló hiányzik a posztból, és virágozhatna az örök barátság. Addig meg megteszi a tadzsik lobogó is.

Igor Matovič kedden szakított egy kis időt az MKP korábbi elnökére, és megerősítette azt, hogy "holnaptól Magyarország lehetővé teszi a szlovák állampolgároknak, illetve azoknak, akik tartózkodási engedéllyel rendelkeznek Szlovákiában, hogy belépjenek Magyarország területére - 48 óráig teszt és karantén nélkül ...".

Ez tényleg egy jó hír, főleg az a része, hogy a múlt hetivel ellentétben most valószínűleg nem fenyeget káosz a határátkelőkön, mert a magyarországi fél ezúttal időben lépett. Aminek még hírértéke lehet, az az, hogy a miniszterelnök milyen határozott gesztusokat tesz a közösségünk irányába. Legalábbis igyekszik. Így kapásból még az is elképzelhető, hogy ő az első szlovák kormányfő, aki magyar nyelven posztolgat a közösségi oldalán. Nem hülyegyerek ő, látta, hogy február legvégén hogyan szavaztak a déli járásokban, és ezt most "szlovák-magyar összetartozás" címszó alatt megköszönte a maga módján.

Hogy ezt Berényivel az oldalán tette, ez is érthető. A miniszterelnök még biztosan neheztel Bugár Bélára, meg hát a Hídra, mert állandóan felhánytorgatták a korábbi, szégyenletes, magyarellenes múltját. Különben is, Matovič vonzalma ismert, már másfél éve is alaposan kinyalta magát és megkérte az MKP kezét. És ebből a "kapcsolatból" legalább annyit profitálhatunk, hogy addig sem cseszeget minket. Sőt, szinte úgy érezhetjük, bírja a fajtánkat. Ez a fontos, és nem az a vicces mellékzönge, hogy zászlótanból megbukott a szlovák kormányfő csapata.

Mert a Facebook-bejegyzéséhez, a "szlovák-magyar összetartozás" címűhöz a szlovák zászló mellé nem a magyar, hanem a tadzsik lobogót párosította. Pozsony szempontjából mindegy is. Innen nézve keleti a nyitás. Szerdától például már 48 órás...

