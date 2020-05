A Vámbérybe a diákok 80%-a, a Kodályba mintegy fele tér vissza Dunaszerdahelyen

Korábban már beszámoltunk arról, hogy Dunaszerdahelyen a Szabó Gyula Alapiskolába az 1-5. évfolyamos diákoknak hozzávetőlegesen a 60-70%-a térhet vissza, ami közel 400 diákból hozzávetőlegesen 280-290-et jelent.

Kiderült, hogy ez az arány iskolánként változó, nem is kicsit. Az előzetes adatok szerint a Vámbéry Ármin Alapiskolába térhet vissza aránylag a legtöbb diák. Masszi János igazgató érdeklődésünkre arról számolt be, hogy náluk a diákok szüleinek mintegy 80%-a jelezte, hogy gyermekük az iskolapadban fejezheti be a tanévet. Ez ott szintén 270 és 300 közti létszámot jelent.