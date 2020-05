Matovič besírt, Berényivel könnyesre röhögték magukat azon, hogy vaksik

Amióta Igor Matovič a kormányfő, több a móka és a kacagás a politikában. És ez egy jó hír. Főleg a sajtónak, mert mindig lesz miről írni, még a közelgő koronás uborkaszezonban is. Ez azért is lehet így, mert a miniszterelnök számlálatlanul ontja a bejegyzéseit és úgy facebookozik, mintha csak ezért fizetnék. És néha folytatásosak a sztorijai. Ahogy most is, a "zászlóüggyel" kapcsolatban.