IDŐJÁRÁS: Nem fogy ki a szuszból a szél

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerda éjszakára és csütörtökre.

Forrás: SHMU

ÉJSZAKA:

Változékony időnk lesz, a tátrai hegyekben havazás is előfordulhat, északon eső eshet, máshol viszont csapadékra kevésbé kell számítani. A hőmérséklet 11 és 6 fok közé esik vissza, a völgyekben pedig négy fokig. A túlnyomórészt mérsékelt északi szél éjszakára javarészt elcsendesül, ám nem sokáig.

CSÜTÖRTÖK:

Átmenetileg több helyen is felhős, borult idő lehet, de közben a nap is kisüt majd. Elszórtan várható csapadék, északon nagyobb eséllyel. A hőmérséklet 17 és 22 fok közé emelkedik. A szél ismét felerősödik a reggeli óráktól, az északi irányú hűvös légmozgás pedig délnyugaton zavaró lesz, lökési ereje helyenként az 50 km/órát is elérheti.

(SHMU)