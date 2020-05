A Smerhez közeli adócsaló "elajándékozott" vagyona után vérszemet kapott kopóként lohol az állam

Nem ért véget az adócsalásért 5 évre lesittelt Ladislav Bašternák vagyona utáni hajsza, akinek az egyik ingatlanjába annyira befészkelte magát Robert Fico, hogy alig akart onnan kotródni. A smeres kapcsolatai miatt megtollasodott "vállalkozónak" mielőtt bevonult volna a hűvösre, volt ideje megszabadulnia az ingatlanjaitól, ezért most az állam fut a pénze után és az új tulajdonosokat perli.

Majdnem egy éve hirdettek csődeljárást az adócsalás miatt elítélt Bašternák vagyontárgyaira. A csődbiztos kezdetben nem emelt kifogást Bašternák vagyonának átruházásai ellen, annak ellenére, hogy a felszámolást felügyelő szakember feladata védeni az állam érdekeit, ahogy az is, hogy az elítélt összes vagyonát (az úgynevezett csődtömeget) egy kalap alá kellene venni. Most ebbe a mérkőzésbe új, állami szereplőként belépett a Pozsonyi Járási Hivatal és úgynevezett megtámadási keresetet nyújtott be.

Ebben az állam azokat az új tulajdonosokat perli, akiknek Bašternák a börtönbe való bevonulása előtt az utolsó pillanatban odaajándékozott valami "csekélységet": házat, lakást, garázst, részvényeket. Az ajándékozottak listáját a belüyminisztérium nem óhajtotta nyilvánosságra hozni, de nagyjából az adócsaló családtagjairól van szó.

Ha a bíróság úgy dönt, hogy Bašternák ezeket az ügyleteket azzal a szándékkal hajtotta végre, hogy a vagyontárgyak ne kerüljenek állami kézbe, akkor ezeket a tranzakciókat érvénytelennek nyilváníthatja.

Alapból az illetékes csődbiztosnak, Lenka Ivanovának kellett volna lépnie, de ő elég lagymatagon állt a kérdéshez, akit a járási bíróság is felszólított, hogy intézkedjen. Ez a bíróság azt javasolta Ivanovának, hogy tegyen megfelelő intézkedéseket az ingatlanok biztosítása érdekében, hogy a jelenlegi tulajdonosok ne adják tovább harmadik személyeknek. Ivanová hajthatatlan maradt, aminek következményei lesznek.

Bašternákot eredetileg 2018 novemberében ítélték el, ami ellen fellebbezett, tehát jogerőre nem emelkedett a döntés. Így a "vállalkozó" kapott néhány hónapnyi haladékot, hogy gyorsan megszabaduljon mindenétől, amire az állam rátehetné a kezét, aztám tavaly márciusban vonult be a luxusbörtönbe.

Amikor a bíróság meghozta a jogerős ítéletet a vagyon lefoglalásról, vagyonösszeírásban csupán lőfegyverek szerepelnek, egy lakás a Bonaparte komplexumban, ahol még nem is olyan régen Robert Fico is lakott és néhány ezernyi euró. Meg egy eladósodott cég, bevételek nélkül.

Az ajándékozottak első helyezettje Tatiana Bašternáková, az adócsaló felesége, aki megkapta a pozsonyi Slavín tövében található villáját, valamint a Donovalyn található apartmanját, meg néhány autót, motorkerékpárt.

Bašternáková nem volt rest, törlesztette férje összes adósságát: Milan Kňažko színésznek egy szomszédsági perben 110 ezer euróval lógott, a Szociális biztosítónak pedig a be nem fizetett járulékokon keresztül 170 ezer euróval tartozott, a legnagyobb tételt - 670 ezer eurót - a Szlovák Takarékpénztárnak (Slovenská sporiteľňa) fizetett vissza, azt a hitelt törlesztette, melyet a bank egy Slavín alatti villára adott Bašternáknak.

Voltak olyan ingatlanok is, amiken Bašternáková kapásból túladott. A mostani tulajdonos nincs könnyű helyzetben, mert már akkor vásárolta a lakásokat a csaló családjától, amikor már ismert volt, hogy ők a vagyontól célirányosan próbálnak megszabadulni. Hogy ez az új tulaj ne adja tovább az ingatlanokat, a járási hivatal úgynevezett sürgős intézkedés elrendelését indítványozta, ami megtiltja a vagyontárgy további értékesítését.

Bašternák gondolt a testvérére is meg a szüleire. Anyura, apura külön-külön ráiratott egy-egy lakást, meg garázst is, gondolván, nyugdíjkiegészítésként jól jöhet.

Most a helyzet az, hogy a trógerként viselkedő csődbiztos ellen az igazságügyi minisztérium eljárást kezdeményezett, mert tétlenül nézte a vagyontárgyak kimenekítését és nem próbálta azt megakadályozni.

Az adócsaló vagyontárgyainak ügyét meg a Pozsonyi Járási Hivatal vette magára, aminek az élén még mindig egy smeres kinevezett áll. A háttérben azonban ott áll az igazságügyi tárca, amelyik árgus szemekkel követi a fejleményeket és egy jó nevű ügyvédi irodával is felvette a kapcsolatot.

(aktuality.sk)