Kéréssel fordult a miniszter az alapiskolák végzős diákjaihoz

Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter arra kéri a szülőket és a diákokat, ha több középiskolába is felvették a gyereket, döntsék el, melyik tanintézményben kezdi a 2020/2021-es tanévet.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Ezzel lesz hely azoknak a tanulóknak is, akik eddig még nem jutottak be középiskolába. „Mint tudjuk, a gyerekek több iskolába jelentkezhettek, és előfordulhat, hogy sokakat két iskolába is felvettek" - jegyezte meg pénteken a miniszter az Eperjes (Prešov) megyei iskolákban tett látogatása során.

A középiskolák igazgatói péntekig dönthetnek arról, kiket vesznek fel. A diákoknak június 4-ig be kell jelenteniük, hogy belépnek-e az iskolába. Az igazgatók június 5-én közzéteszik a betöltött és a még üres helyek számát, és június 15-ig kell jelezniük, megtartják-e a felvételi vizsgák második fordulóját. Azok a tanulók, akik az első fordulóban nem kerültek be, június 19-ig jelentkezhetnek a második fordulóra.

Szlovákiában - a szakiskolákat is beleértve - 839 középiskola van, a kilencedikesek száma ebben a tanévben 41 958.



(TASR)