Vissza az iskolapadba! – Csallóközi iskolákat kérdeztünk, vajon hány kisdiákot várnak júniusban

Június elsején újra gyermekzsivajtól lesznek hangosak az iskolák és óvodák. A több hónapnyi kényszerszünidő után ugyanis egyes oktatási intézmények ismét kitárják kapuikat.

Archív felvételek

Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter május 22-én kiadott egy rendeletet, amellyel pontosította az óvodák és alapiskolák júniusi újranyitásának feltételeit. Először is, az egész önkéntes alapon működik. Arról, hogy egy adott iskola vagy óvoda újranyitja-e kapuit, a fenntartó dönthetett. De nem csupán a fenntartónak jutott ez a kiváltság, a szülők is maguk határozhattak afelől, szeretnék-e, hogy júniusban iskolába/óvodába menjen csemetéjük. A szülőket tehát semmilyen módon nem fogják szankcionálni azért, ha nem küldik iskolába a gyerekeiket, mert aggódnak az egészségükért, vagy mert nem lesz elég férőhely az iskolákban.

Az újranyitás az óvodákat és az alapiskolákat érinti, utóbbiak esetében a nulladik és az első öt évfolyamot. Az óvodákban legfeljebb 15 gyerek lehet majd egy csoportban, az alapiskolákban a maximális osztálylétszám nem haladhatja meg a 20 főt. Ezen túl, az egyes intézményeknek még számos óvintézkedésnek kell eleget tenniük. Az óvodák alkalmazottainak lehetőség szerint biztosítaniuk kell a megfelelő távolságot a gyerekek között a játék, a tanulás és a pihenés ideje alatt. Az iskolákban és az óvodákban is biztosítani kell a termek fertőtlenítését, valamint a kézfertőtlenítést is. Reggelente pedig lázméréssel indítják majd a napot. Idegenek, sőt még a gyermeket kísérő szülő sem léphet be az épületbe. A bejáratig kísérhetik gyermekeiket, onnantól pedig már a pedagógusok veszik őket szárnyaik alá.

Kíváncsiak voltunk, vajon mennyien döntöttek úgy, júniusra iskolába/óvodába adják gyermeküket, s hányan tartották jobb ötletnek, ha továbbra is otthon maradnak a csemeték. Így hát felvettük a kapcsolatot néhány csallóközi iskola- és óvodaigazgatóval.

Bős városában az Amade László Alapiskola igazgatónőjével, Sebő Renátával beszélgettünk, aki elmondta, 164 tanulójukat érinti a júniusi iskolalátogatás. Közülük azonban nem mindenki ül vissza az iskolapadba. A diákok 35%-a továbbra is az online oktatást választotta, így 106-an tanulnak majd az iskola falai közt. Az előírásokat figyelembe véve őket 7 csoportra osztották fel. Az 1-4-es diákokkal az osztályfőnökök fognak foglalkozni, míg az 5. évfolyamban blokkokra osztották az oktatást.

A felbári Batthyány-Strattmann László Alapiskola érintett diákjainak szintén több mint a fele az iskolalátogatás mellett döntött. „Az 1-5-ös évfolyamban 59 tanulónk van, közülük 34-en fognak járni hozzánk júniusban. Ők évfolyamok szerint, 5 csoportban tudnak majd dolgozni” – mondta Varga Nóra igazgatónő.

Bognár Lászlótól, a vásárúti József Attila Alapiskola és Óvoda igazgatójától megtudtuk, diákjaik kicsit több mint a fele visszatér hozzájuk a tanév utolsó tanítási hónapjára: 83-ból 43 lurkó megy vissza az iskolába. Három csoporttal kezdik meg a tanítást. Az első évfolyamból csupán két tanuló szüleje döntött az iskola mellett. Az igazgató elmondta, ez első hallásra meglepte őket. „Azt hittük, több elsősünk jön vissza hozzánk, azonban a legtöbb szülő azt mondta, elégedettek az online oktatásunkkal, mostanra kialakítottak otthon egy jól működő rendszert, így erre az egy hónapra már nem akarják megzavarni a kicsiket” – tette hozzá Bognár László. Mivel az előírások szerint a pedagógusoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyermekek a lehető legtöbb időt a szabadban töltsék, ezért úgy döntöttek, nemcsak az udvart használják majd ki, hanem elviszik a tanulóikat biciklizni, sétálni is, de természetesen csak a környéket fogják bejárni. Az igazgató továbbá elmondta, a 60 óvodásuk közül 34 tölti majd náluk a délelőttöt.

Az egyházkarcsai alapiskola 40 érintett kisdiákja közül 36 visszatér a tanító nénikhez. „Nálunk az egyes évfolyamokban összesen 8-10 tanuló van, így az osztályokat nem kellett külön csoportokra szétszednünk. Mivel mi egy családi program szerint működünk, így délután is lesznek foglalkozásaink, s ugyanúgy megtanuljuk a házi feladatot a gyermekekkel, mint azelőtt” – húzta alá Nagy Zsuzsanna igazgatónő. Az egyházkarcsai óvoda három csoporttal működik. A 15 kiscsoportos közül 9, a 13 középsős közül 11, a 17 nagycsoportos közül pedig 15 apróság megy ismét oviba, tájékoztatott minket Ledecky Beáta igazgatónő.

Az egyházgellei alapiskola igazgatónőjével, Trencsík Anikóval is beszélgettünk, aki elmondta, 83 kisdiákjuk közül 50 veszi fel újra hátára az iskolatáskát.

Az említett iskolák mindegyike egyéni órarendet készített a júniusi hónapra, a hangsúlyt a főtantárgyakra helyezik. Új tananyaggal egyik intézményben sem fognak foglalkozni, mindannyian az ismétlést helyezik előtérbe, valamint az előírásoknak megfelelően, szeretnének minél több időt tölteni a szabadban.

A 6-9. évfolyamok tanulói, valamint mindazok részére, akik most nem ülnek vissza az iskolapadba, folytatódik a távoktatás.

Szlávik Cyntia