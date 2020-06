Kajalon egy szökevényt, Galántán pedig egy drogterjesztőt kapott el ez a két rendőrkutya!

Két rendőrkutya két különböző bűntény felderítését segítette a Galántai járásban - számolt be róla a kerületi rendőrkapitányság a Facebookon.

Rendőrségi felvétel

Az ötéves belga juhász, Cirko Kajalon vezette a rendőröket egy szökevény nyomára. A kutya a keresett személy autójánál, egy Alfa Romeónál fogott szagot, majd egy parkon keresztül egy családi házig vezette rendőrét. Az ott élők megerősítették a rendőröknek, hogy az illető valóban átugrotta a kerítést, majd a telken keresztül menekült tovább. Cirkót engedték utána, a kutya pedig kiszagolta a 37 éves férfit, aki az elburjánzott, magasra nőtt növényzetben próbált elrejtőzni, nem sok sikerrel. A férfit a rendőrök őrizetbe vették - az viszont nem derült ki, hogy milyen ügyben keresték.

A másik eb, Asia, egy németjuhász szuka, akit egy galántai családi házban történt házkutatás során vetettek be. Kábítószer megtalálására képezték ki, és nem is tudtak túljárni az eszén. Asia kiszagolta, hogy a garázsban kábszer lehet, majd megjelölte az egyik ott lévő fiókot, virágcserepet és az asztalt, ahol találtak is több zacskónyi - vélhetően - marihuánát - tájékoztatott.

