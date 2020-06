Szerdától eltörlik a nyugdíjasok számára kijelölt bevásárlási időt, kinyithatnak az edzőtermek

Igor Matovič kormányfő a szakértői konzíliummal való találkozót követően hétfőn kora este a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések újabb enyhítését jelentette be.

Fotók: TASR

Matovič elmondta, hogy a konzíliumot Szlovákia legjobb szakértői alkotják, és örül annak, hogy ilyen emberek döntenek az intézkedésekről, nem pedig a politikusok.

Ami a szájmaszk használatát illeti, beltéren továbbra is viselni kell, a szabadban viszont már csak akkor, ha másoktól kétméteres távolságon belül vagyunk (az eddigi öt méter helyett).

A taxisoknál a védő plexiüveg használata már nem kötelező, csupán javasolt. Továbbá engedélyezik, hogy az autóban használják a klímát, valamint az utasok szállítása között nem kell 15 perces szünetet tartani.

Szerdától engedélyeznek minden sporteseményt, az üzletekben az eddigi 15 négyzetméter helyett már csak 10 négyzetméterre számítanak egy vásárlót, az éttermekben pedig továbbra is kétméteres távolságot kell tartani az asztalok között.

A mozikba és színházakba több nézőt engednek be, akiknek ülésrendjét sakktáblaszerűen kell kialakítani. A színészeken már nem kell koronavírustesztet végezni, illetve a kétméteres távolságot sem kell betartaniuk. A sakktáblaszerű ülésrend a templomokra is érvényes.

Jövő hét szerdától engedélyezik a tömegrendezvényeket 500 főig, július 1-től év végéig pedig 1000 főig.

Ide tartoznak a labdarúgó-mérkőzések is, azokat tehát június 10-től nézők előtt is megrendezhetik, maximum 500 főig.

A vendéglátóipari egységek már nem csak 22 óráig lehetnek nyitva, már nem korlátozzák az egy asztalnál ülő személyek számát, viszont az asztalok közti kétméteres távolságot bent és kint is be kell tartani.

Szerdától engedélyeznek minden beltéri spottevékenységet is, így kinyithatnak az edzőtermek, a fürdők, a wellnesst nyújtó szolgáltatások, masszázsközpontok, kaszinók és állatkertek belső terei.

Ugyancsak szerdától eltörlik a nyugdíjasok számára kijelölt bevásárlási időt (ez eddig délelőtt 9 és 11 óra között volt érvényes).

A konzílium járványügyi szakértője, Zuzana Krištúfková elmondta, mivel Szlovákiában a többi országokhoz viszonyítva jelentősen jobbak az eredmények a járvány ellen folytatott harcban, az ország megengedheti magának a jelentősebb enyhítő intézkedéseket.

A szakértő ugyanakkor figyelmeztetett, most még nagyobb felelősség lesz az embereken, és még fontosabb lesz, hogy betartsák a higiéniai előírásokat. A krónikus betegeket arra kérte, hogy a megszokottnál is jobban vigyázzanak magukra, fokozottan ügyeljenek a higiéniára, viseljenek védőmaszkot. „Emellett az is fontos, hogy őrizzük meg a józan eszünket, ne higgyünk az álhíreknek, amelyeket az interneten olvashatunk a vírusról” – húzta alá, majd hozzátette, már olyan álinformációk is megjelentek, hogy a vakcina veszélyes, holott azt még ki sem fejlesztették.

Matovič közölte, az enyhítő intézkedésekkel kapcsolatos minden további részletről kedden fognak tájékoztatni.



-para-