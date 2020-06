Itt egy új projekt, aminek a célja, hogy megmeneküljön a csallóközi ivóvízkészletet

Anna Zemanová (SaS) parlamenti képviselő útjára indította a Csallóköz ivóvízkészletének megóvására irányuló nemzeti projektet. A képviselő célja olyan hatékony megoldásokat találni, amelyek megakadályozzák a felszín alatti vizek szennyeződését a védett vízgazdálkodási területen. A szakemberek és az aktivisták a képviselő honlapjára küldhetik az ötleteiket. Zemanová kedden sajtótájékoztatón beszélt erről.

Illusztráció (Fotó: Cséfalvay Á. András)

A képviselő a nyár végéig várja az ötleteket. Ezután konzultál a szakértőkkel és a kormány elé terjeszti a projekteket. „Van elképzelésem, de a célom az, hogy ne korlátozzak senkit, ha van ötlete. Már most is kapunk leveleket" – közölte Zemanová. Példaként a Slovnaftban történt balesetet említette, amikor többen is olyan ötlettel álltak elő, amely megakadályozta a szennyeződést.

„Nem a szennyeződések forrásának, a hulladéklerakatoknak a felszámolásáról van szó, a cél az, hogy megállítsuk a mérgező anyagok beszivárgását a Csallóköz talajvizébe" - mondta Zemanová.

Karol Galek, a gazdasági minisztérium államtitkára kijelentette, a minisztérium partnerként vesz részt a projektben. „A vízkészlet védelme a cél. Lehet, hogy az elképzelést csak az egyes beruházások rovására lehet megvalósítani, de ez még mindig olcsóbb, mint ha esetleges később egy környezeti katasztrófa okozta károkat kellene helyreállítani" - mondta Galek. Kijelentette, hogy ha a Družba olajvezetéket csatlakoztatni kell a schwechati finomítóhoz, az csak a Csallóköz elkerülésével lehetséges. Ez a kormányprogramban is szerepel.

Juraj Droba, Pozsony megye elnöke elmondta, a megyei önkormányzat kérte a Pozsony-Schwechat olajvezeték Csallóközön keresztül haladó tervezetének törlését a pályázatok közül.

TASR