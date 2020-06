Matovič és Trianon: "Nyomd a maltert, Pista!", avagy magyarok voltak-e a magyar királyok?

Korábban beszámoltunk arról, hogy a Paraméter nem kapott meghívót arra a Trianon 100. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésre, amelyet Igor Matovič kormányfő és Berényi József (MKP), a Nagyszombat Megyei Önkormányzat alelnöke rendeztek június 2-án a pozsonyi várban.

Igor Matovič és Berényi József május végi baráti találkozójukon döntötték el, hogy közös rendezésben emlékeznek meg a trianoni békeszerződés aláírásáról (Fotó: Facebook/Igor Matovič)

Az akción Igor Matovič szlovák miniszterelnökön kívül a szlovák kormány több tagja is részt vett, és a meghívottak között voltak magyarországi diplomaták, a szlovákiai magyar pártok és mozgalmak képviselői, polgármesterek, valamint a szlovákiai magyar kulturális- és közélet túlnyomórészt MKP-közeli szereplői is.

A szlovák sajtótermékek munkatársai egyáltalán nem voltak jelen, de ami a szlovákiai magyar sajtót illeti, szinte csak szerkesztőségünket rekesztették ki az eseményről. A meghívottak között ott volt többek közt a közszolgálati Pátria Rádió, az Új Szó napilap, a Vasárnap hetilap, de befért a magyar kormány támogatásával működő Magyar7 médiacsalád, vagy a Körkép.sk hírportál is.

Mivel a rendezvény zártkörű volt, és a beléptetést végző rendőrök csak azokat engedték be a helyszínre, akik szerepeltek a meghívottak listáján, kedden sajnos a Paraméteren - amely egyébként a legolvasottabb szlovákiai magyar hírportálnak számít - nem tudtuk tájékoztatni olvasóinkat arról, hogy mi hangoztt el a megemlékezésen.

Később azonban birtokunkba jutott egy hangfelvétel, amely rögzítette Igor Matovič és Berényi József meghívottakhoz intézett beszédét. A hanganyagot névtelenséget kérő forrásunk készítette a rendezvényen, és most ennek köszönhetően tudunk részletesen beszámolni arról, mi hangzott el az összejövetelen.

Igor Matovič és Berényi József szólalt fel az egybegyűltek előtt

A megemlékezésen csak a két szervező mondott beszédet, és először Igor Matovič szólt a meghívottakhoz. A szlovák kormányfő elmondása szerint azért hívta össze a megemlékezést a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója, valamint a magyar Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, hogy a jelen és a jövő fontos kérdéseire "együtt keressük a válaszokat".

Mi történt Trianonban Igor Matovič szerint?

"Emberi szempontból teljesen megértem a trianoni döntéssel kapcsolatos összefüggéseket, hogy sokan a mai napig bánják ezt, szomorúságot éreznek. Ugyanakkor bízom abban, önök is tudatosítják, hogy Trianon egy hosszú történelmi folyamat eredménye volt, miközben a magyar politikai elit sok hibát követett el, és cselekedeteit rosszul időzítette. Tudatosítani kell azt is, hogy ami egyeseknek sérelem és veszteség, az másoknak esély és lehetőség volt."

- vágott bele Matovič. A miniszterelnök leszögezte azt is, hogy Szlovákia is a Magyar Királyság része volt, a magyar királyok pedig a szlovákok királyai is voltak.

"Legyen bátorságunk kijelenteni azt, hogy a történelmünk közös. Hogy a magyar királyok a közös királyaink voltak. És Corvin Mátyás után ők sem magyarok, sem szlovákok nem voltak, hanem az akkoriban uralkodó francia, német, osztrák és más dinasztiák leszármazottai."

Miután a szlovák kormányfő közölte, hogy Mátyás király után a magyar királyok nem magyarok voltak, a múltba történő visszatekintés véget ért, és a jelenkor problémáit - például a korrupció és a maffia témáját - vette elő.

"Kérem a jelenlévőket, hogy segítsenek nekem és a kormányomnak megtisztítani Szlovákiát a maffiózóktól. Egyúttal rá kell mutatni arra a valóságra, hogy a forradalom után Dél-Szlovákia bizonyos régiói sokáig szenvedték az ott lévő különböző maffiacsoportok tevékenységét. Tisztítsuk meg együtt Dél-Szlovákiát is, és építkezzünk együtt. Arra is meg szeretném kérni önöket, hogy törődjenek továbbra is Dél-Szlovákiával, természetesen az ott élő szlovákokkal, romákkal, és másokkal karöltve."

Igor Matovič felhívta arra is a figyelmet, hogy Dél-Szlovákia az ország "élelmiszerbázisának" számít, tehát a környezetvédelem is rendkívül fontos a régió számára. Szót ejtett a terület kulturális és természeti örökségéről, valamint arról is, milyen jó, hogy a szlovákok a határ átlépése nélkül ismerhetik meg egy másik nemzet kultúráját, gasztronómiáját és tradícióit.

Majd a miniszterelnök maradásra szólította fel a szlovákiai magyarokat, akik ha szerinte jól megtanulnak szlovákul, három országban - Szlovákiában, Magyarországon és Csehországban - is lehetőségek nyílnak előttük.

"A magyar iskolákban súlyos problémák vannak a szlovák nyelv oktatásával kapcsolatban. Mint kormányfő nem akarom, hogy a fiatalok azért hagyják el Szlovákiát, mert nem beszélik megfelelően az államnyelvet. Tényleg, őszintén: nem akarom, hogy Szlovákia ilyen módon fiatal embereket veszítsen el. Az oktatásügyi minisztérium és a magyar pedagógusszövetség együttműködésében megoldást fogunk találni erre a nagyon fontos kérdésre is."

Megemlítésre kerültek a szlovákiai magyar alkotók is, és kiderült, hogy az ő tevékenységükre a szlovák kormányfő közös kulturális örökségként tekint.

"A magyar művészet és irodalom rendkívül gazdag. Legyünk együtt büszkék arra, hogy a mai Szlovákia területén alkottak olyan irodalmi nagyságok, mint Mikszáth Kálmán, Madách Imre, és Márai Sándor. Örülök annak is, hogy itt éltek és működtek olyan világhírű zenészek, mint Lehár Ferenc és Kodály Zoltán. Azt kívánom az önök kulturális intézményeinek, főként a Csemadoknak és a két nemzetiségi színháznak Komáromban és Kassán, hogy tovább gondozzák közös kulturális örökségünket."

A miniszterelnök kitért arra is, fontos számára, hogy Dél-Szlovákia gazdaságilag is felvirágozzon, hogy megfelelő infrastruktúra és a gazdasági környezet álljon a vállalkozni vágyók rendelkezésére.

"Úgy, ahogy a 19. és a 20. században a szlovákok segítettek Budapest építésében, úgy ma is sokszor szemtanúi lehetünk annak, hogy pozsonyi építkezéseken ízes csallóközi vagy épp mátyusföldi magyar beszédet lehet hallani. Nyomd a maltert, Pista! (-mondta magyarul Matovič - a szerk. megj.) - hallottam nemrég egy építkezésen itt a pozsonyi vár közelében, és szeretnélek felszólítani titeket arra, fiúk és lányok, hogy nyomjuk együtt a maltert. Építsük Szlovákiát közösen, építsük a V4-en belüli együttműködést, építsük a közös Európánkat."

Beszéde végén Igor Matovič újra hangsúlyozta azt, mi volt a célja a megemlékezés megrendezésével.

"Kedves jelenlévők, a trianoni szerződés aláírásának 100. évfordulóján a kezemet nyújtom, alkossuk együtt közös dolgainkat."

Berényi, "az én magyar barátom"

Aztán a kormányfő megkérte az MKP-s Berényi Józsefet, - vagyis ahogy Matovič mondta, “az én magyar barátom(at)", akivel a jelenlegi miniszterelnök még ellenzéki politikusként ismerkedett meg, és akit azóta is politikai testvérnek tart - szóljon ő is a megjelentekhez.

Beszédében Berényi "kényes helyzetként" de ugyanakkor "történelmi pillanatként" könyvelte el, hogy a szlovák kormányfő küld meghívót egy találkozóra a trianoni szerződés kapcsán. Emiatt az MKP politikusa - saját bevallása szerint - beszédének hibátlan felolvasása érdekében elhozta a szemüvegét is.

"Néhányunk - beleértve engem is - már átélhetett kellemes pillanatokat pár szlovák politikussal, entellektüellel. Itt van például a néhai Miroslav Kusý, aki belopta magát a közéletet nyomon követő magyarok szívébe. František Mikloško, Pavol Hrušovký de Rudolf Schuster és kétségek nélkül Mikuláš Dzurinda is, akik korábban már éltették a reményt, hogy jobb napok várnak ránk. Most hasonló pillanatnak vagyunk tanúi, a kormányfő minket, a közösségünk bizonyos tagjait meghívta a várba, hogy a nekünk, magyaroknak fájdalmat okozó trianoni szerződés évfordulóján demonstrálja, kinyújtotta felénk a kezét."

A Nagyszombat Megyi Önkormányzat alelnöke felidézte a 2014-es esztendőt, amikor Matovič felajánlotta támogatását ahhoz, hogy Bárdos Gyula elindulhasson az elnökválasztáson. Ennek köszönhetően hét évvel ezelőtt a két párt - az MKP és az OĽaNO – közötti kommunikáció más szintre került, emberibb és bizalmibb lett, Matovič ajánlata Berényi szerint őszinte volt.

Aztán egy alkalommal úgy határoztak, hogy elmennek Matovič-csal a dunaszerdahelyi csallóközi vásárba.

"Igor azt mondta akkor, menjünk az emberek közé, hogy beszélhessünk velük, mert mindenki ismer miket. Aztán talán hat órán keresztül mást se csinátunk, beszélgettünk mindenkivel. Persze közben jó bort és kolbászt is fogyasztottunk, hat órát máshogy ki sem bírtunk volna. (...) De ami ennél is kellemesebben érintett, az Igor Matovič őszinte igyekezete volt az iránt, hogy megértse a dunaszerdahelyi magyarok gondjait."

Majd eltelt pár hónap, és eljött a választások ideje. Matovič sikerével kapcsolatban az MKP exelnöke nagyon bizakodó.

"Matovič és az ő OĽaNO-ja megnyerte a választásokat, és most minden szlovákiai polgár kormányfője. Az elszántság, a nyitottság, a megértés, és az önzetlen segítségre való törekvés sokat jelent majd számunkra, szlovákiai magyarok számára."

A kisebbségi politika fejlődésére Szlovákiában Berényi szerint 1990 óta még nem volt jobb korszak, új kormány van, amelyiknek a politikusait szerinte nem terhelik a múltban felgyülemlett szlovák-magyar viták.

Az MKP-s politikus úgy véli, jelenleg teljesen jók a feltételei annak, hogy a trianoni évforduló kapcsán új fejezet kezdődjön a szlovák-magyar viszonyban a kormány kisebbségpolitikáját illetően.

"A magyarok nem akarnak mást, csak hogy ne kizárólag Brüsszel és Strasbourg követelményie alapján alakuljon az állam kisebbségi politikája, hanem a mi feltételeink alapján, akik itt élünk, dolgozunk és gazdagítjuk a társadalmat."

A végén pedig jött egy kis hálálkodás is: A "házigazda" Igor Matovič hivatalosan meginvitált minden meghívottat, hogy koccintson egy jó pohár borral. Berényi felszólított mindenkit, hogy ne a trianoni évforduló, hanem inkább az új kormány megalakulásának tiszteletére emeljék poharukat, és arra, hogy új időszak kezdődhet a szlovák-magyar kapcsolatok terén.

”Köszönjük, Igor!"

- zárta beszédét Berényi József.

(db/sárp)