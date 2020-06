Matovič: Trianon évfordulója kapcsán nyújtottam a jobb kezemet, az MKP pedig beleköpött - Őry szerint minden OK!

„Ilyen stílusban velem senki nem fog beszélni, ilyen stílusban senki nem fog beszélni a szlovákokkal Szlovákiában” - reagált Igor Matovic kormányfő a Magyar Közösség Pártjának (MKP) memorandumára. Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke szerint azonban csak a már régen ismert követeléseket tartalmazza a memorandum. Üzent Berényi Józsefnek is, aki bekapcsolódott Igor Matovič keddi, trianoni akciójának szervezésébe is. A száz magyarral tartott „titokzatos találkozó” kapcsán kialakult helyzetet tovább bonyolította az MKP memoranduma.

Fotó: TASR

Nem akartam medializálni, mert nem akartam felkorbácsolni az indulatokat trianon évfordulója előtt” – beszélt a kormányfő csütörtökön az Új Szó kérdésére a keddi találkozóról. – Üzenetet akartam küldeni ezzel a szlovákiai magyaroknak, hogy egyenjogú állampolgároknak tartjuk őket.”

Az MKP képviselői ugyanis a találkozón egy memorandumot nyújtottak át a miniszterelnöknek, amelyben leírták, hogy szerintük mit kellene tenni annak érdekében, hogy a szlovákiai magyar közösség meg tudjon maradni és fejlődni tudjon Szlovákiában.

A kormányfő szerint a meghívottak többsége örült a rendezvénynek. „Ugyanakkor nagyon sajnálom, hogy ezzel a rendezvénnyel, ezzel a kinyújtott kézzel visszaéltek az MKP képviselői – jelentette ki Matovic. –

Olyan ez, mintha valaki nyújtaná a kezét, és a másik pedig, ahelyett, hogy ezt elfogadná, beleköp.

Nem akarom ezt bővebben kommentálni.”

A memorandumot el sem olvasta. „Ilyen stílusban velem senki nem fog beszélni,

ilyen stílusban senki nem fog beszélni a szlovákokkal Szlovákiában” - jelentette ki a kormányfő.

Szerinte ennek az akciónak biztosan lesz következménye az OĽaNO és az MKP együttműködésére.

Őry: semmi új nincs a memorandumban

Őry Péter, az MKP ideiglenes vezetésének tagja, az országos tanács elnöke, a memorandum egyik aláírója szerint igenis fontos, hogy nyilvánosan beszéljenek a dokumentum tartalmáról.

„Semmi mást nem tartalmaz, mint amit az elmúlt 10 évben mindig megoldandó problémaként határozott meg a politikum, párthovatartozás nélkül”

- mondta a Paraméternek Őry.

Arra nem számít, hogy ezeket a pontokat azonnal el fogja fogadni a kormány. „Szerintem párbeszédet szeretnénk kezdeni a memorandum egyes pontjairól. Ahhoz, hogy a párbeszéd elkezdődjön előbb tisztázni kell a problémákat” - jelentette ki az MKP OT elnöke. - Én úgy érzékeltem, hogy van fogadókészség ügyeink és a gondjaink orvoslására, megbeszélésére.”

„Nincs MKP-s tagja a kormányzatnak”

Szerinte azzal sincs gond, hogy Matovič nem is olvasta a memorandumot, úgy adta tovább Berényi Józsefnek. „Az átadás egy szimbolikus aktus volt, és természetesen postán is elküldtük a memorandumot, amivel a kormányfőt szólítottuk meg” - magyarázta Őry. Üzent Berényi Józsefnek is, aki a kormányfő közeli munkatársaként jelent meg például a trianoni megemlékezésen is, emellett pedig az OĽaNO nem hivatalos jelöltje a kisebbségi ügyi kormánybiztosi posztra.

„Úgy tudom, ennek a kormányzatnak nem tagja senki az MKP jelenlegi vagy volt tagjai közül” - mondta Őry a Paraméternek.

- lpj -