A Kočner-féle világban kockáztatott az, aki a Facebookon kritizálta a maffiózós nagyvállalkozót

Iskolai és családi háttér, kapcsolati rendszer, lakhatási helyzet, munkahelyi adatok a Szociális Biztosító adatbázisábó, na meg a házi kedvenc cirmos cica beceneve - ha arról volt szó, hogy Marian Kočner érdeklődését felkeltette egy-egy vele szemben kritikus poszt az interneten, addig nem nyugodott, amíg meg nem tudott mindent arról, ki követte el a bejegyzést. A "delikvensek" élete nyitott könyv volt számára.

Fotó: tasr

A maffiózók stílusában dolgozó Kočner 2018 júniusában indította el saját YouTube-műsorát, a Pellengéren (Na pranieri) címűt, ahol néhány kiválasztott újságíró munkáját becsmérelte és magánéletükkel kapcsolatos információkat húzott elő velük kapcsolatban.

A "kib.szott f.szokról", ahogy Kočner az újságírókat nevezte, mások segítségét kérte, hogy össze tudjon szedni mindenféle információkat. Ezt a "felderítő" csapatot a titkosszolgálati múlttal rendelkező Peter Tóth rakta össze, amelyik egy korábban a pénzügyőrségen dolgozó alkalmazottból, egy exrendőrből és a munkaügyi hivatal korábbi alkalmazottjából állt. Ez a banda szimatolt Ján Kuciak után is, akit aztán - menyasszonyával együtt - 2018 februárjában Nagymácsédon kivégeztek.

Amikor Kočner a pellengéres műsorát felrakta a Facebookra, akadtak kritizáló kommentelők. Most az derült ki, hogy a minden lében kanál vállalkozó a bíráló megjegyzéseket annyira nem tűrte, hogy az újságírók mellett az ismeretlen kritikusainak átvilágítására is egy csomó energiát áldozott.

A Kuciak-gyilkosságot követően elrendelt házkutatáskor Kočner egyik lakásában találtak egy olyan USB-kulcsot, aminek a megnevezése: "Identitás leleplezése2" volt. Ezen a pendrive-on négy személy adatai szerepeltek, azokéi, akik vették a bátorságot, és bírálták a Pellengérben elhangzottakat. A négy hozzászólóról részletes információkat gyűjtött be a maffialistás üzletember: ebben szerepelnek magánéleti jellegű adatok, de még a Szociális Biztosító adatbázisából készített képernyőképek is, amik tartalmazzák az illetők munkahelyeit, a Facebookon kritikus megjegyzéseket írók anyagi háttérről szóló beszámolók, de még arról is, milyen házi kedvencet tart otthon.

Egyikük, Ondrej Kočner ügyeit leleplező cikkek linkjeit rakosgatta fel a kommentek közé, ami a nagyvállalkozót nagyon feldühítette. Rögtön szólt jobbkezuének, Alena Zsuzsovának, hogy intézkedjen. De Norbert Bödört sem hagyta ki a partiból, a kiváló rendőrségi kapcsolatokkal rendelkező nyitrai vállalkozónak is jelezte, egy s más kellene erről az Ondrejról.

"Segítségre van szükségem, szerezd meg Ondrej lakcímét, meg mindent, amit lehet. Nagyon aktív" - szólt Kočner kérése Bödörhöz, akinek az ilyen tipusú megkeresésekre a szeme sem rebbent, hiszen nagyüzemszerűen gyártott hasonló anyagokat a jelenleg már vagy két esztendeje rács mögött tartott nagyvállalkozó számára. Két perccel később Kočner újabb kommentelővel kapcsolatban kér információkat :

"A másik személy Martin, akarom tudni, hol dolgozik..." - írta a nyitrai informátorának, aki másnap már küldte is a válaszokat a megrendelőnek.

Így Ondrejról, az egyszerű FB-kommentelőről kiderítették, mi a születési száma, az igazolványainak adataihoz is hozzáfértek, ahogy a telefonszámához is, megtudták, milyen családi körülmények között él, és hogy a szüleinek korábban milyen konfliktusai voltak. De az sem maradt titok Kočnerék előtt, hogy mi a neve a kutyájának és a macskájának. Több kép is tartozott egy-egy átvilágított kommentelő "dossziéjához": a kutyusáról, a cicájáról és még a kerékpárjáról is szereztek felvételeket. A Szociális Biztosítóból meg megkapta a kivonatot, hol dolgozott korábban és ki az akkori munkaadója a kommentelőnek.

A biztosító élén jelenleg egy ismert smeres politikus áll, Ľubomír Vážny, aki nem erősítette meg, hogy a felvételek az ő rendszerükből származnának. Annyit azonban megígért, hogy vizsgálatot indít az ügyben.

Az átvilágított kommentelők jogi lépéseket fontolnak, mert sérelmezik a velük történteket. A rendőrség az egyik blogger cikkein keresztül már értesülhetett arról, hogy milyen visszaélésekre kerülhetet sor, ami a személyes adatok védelmét illeti. A hatóság illetékesei azonban még csak tervezik annak kivizsgálását, miként világíthatták át a mit sem sejtő facebookos kommentelőket. A rendőrség "a hatáskörén belül foglalkozni fog azzal, hogy ezeket a személyeket tényleg átvilágították-e, ha igen, akkor kik tették ezt és milyen céllal." - hangzik a hivatalosságtól száraz zsaruszöveg.

