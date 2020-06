Úgy néz ki, támogatók híján nem lesz államilag finanszírozott alap az oknyomozó újságíróknak

Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő pénteken közölte, valószínűleg nem jön létre az államilag finanszírozott alap az oknyomozó újságíróknak.

A miniszterelnök elmondta, a választások előtt még a koalíciós partnerek is támogatták az alap ötletét, időközben azonban több kritika is érte a projektet, egyebek mellett a média részéről is, mostanra pedig már a koalícióban sem támogatják, és már nem is tárgyalnak róla.

„El volt készítve, el volt rendezve a koalíciós partnerekkel, de mivel aztán kaptam jobbról, balról, fentről, lentről, hátulról és elölről a kulcsfontosságú szlovák média vezetőitől, akik azt mondták, hogy ez korrupció, az újságírók lefizetése lenne, és ez nem helyénvaló” – magyarázta Matovič, majd hozzátette, azóta úgy hallotta, a média mégis tárgyalna a projektről, mert időközben jött a válság és csökkentek a reklámokból származó bevételeik, de azóta elvesztette a partnerek támogatását.

A kormányfő hangsúlyozta, csak támogatni szerette volna az oknyomozó újságírást Szlovákiában.

Mint ismert, Matovič egy államilag finanszírozott alapot hozott volna létre az oknyomozó újságíróknak, és rájuk bízta volna a kormány ellenőrzését is.

„Vannak intézményeink, amelyek például a közbeszerzések tisztaságára vigyáznak a bűnüldöző szerveken kívül is, de mi azt szeretnénk, ha lenne valaki, aki ellenőrzi a jelölteket a minisztériumokban, a közbeszerzéseket. Van egy olyan elképzelésünk, hogy a legjobb felügyeletet az újságírók biztosíthatnák” – nyilatkozta még március elején.



