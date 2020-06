Kóser lenne azt használni, hogy "Heil Hitler"? A horvátoknál a náci múltjukról szól most a politika

Óriási felháborodást okozott Horvátországban, hogy a legfelsőbb szabálysértési bíróság úgy döntött, nem számít jogsértésnek Marko Perković Thompson popénekes dalában A hazáért készen állunk (Za dom spremni!) usztasa köszönés, amelyről az alkotmánybíróság korábban többször is kimondta, hogy ellenkezik a Horvát Köztársaság alkotmányának alapelveivel - írták a helyi médiumok pénteken.

Illusztráció (wikipédia)

A testület jogerős szerdai döntése szerint az énekes nem sértette meg a közrendet, amikor koncertjein a Bojna Cavoglave (Cavoglavei zászlóalj) című slágere elején a Za dom spremni! felkiáltást használta. Thompson korábban emiatt többször is büntetést fizetett. A dalt a horvát honvédők nem hivatalos himnuszának is tekintik, amely a horvátországi háború alatt (1991-1995) lett híres. A liberális pártok szerint a felkiáltást végleg be kellene tiltani. A bíróság döntése szembe megy a józan ésszel és a horvát alkotmánnyal - hangoztatták. Davor Bernardic, a legnagyobb ellenzéki párt, a Szociáldemokrata Párt (SDP) elnöke pénteken botrányosnak nevezte a bíróság döntését.

Képzeljék el, hogy a német bíróság engedélyezi a "Sieg Heil" vagy a "Heil Hitler" használatát - mondta újságíróknak. Ez annak a következménye, hogy az Andrej Plenkovic vezette jobboldali kormány nem oldotta meg ezt a problémát. Relativizálta a fasizmust akkor, amikor az általa alapított, múlttal való szembenézés bizottságban kimondta, hogy a felkiáltás kivételes esetekben használható - vélekedett az SDP elnöke.

Jadranka Kosor volt miniszterelnök Twitter-oldalán az ítéletre reagálva azt írta: abban az országban, amely éppen betölti az Európai Unió soros elnöki tisztét, a bíróság úgy döntött, hogy a fasiszta köszönés rendben van. "Képzeljenek el hasonló példát abban az országban, amely majd átveszi Horvátország után elnökséget" - tette hozzá, Németországra utalva.

Az 1941-ben létrehozott Független Horvát Államban (NDH - az usztasák vezette bábállam) használt köszöntést a Horvát Jogpárt délszláv háborúban létrehozott saját fegyveres ereje, a HOS veterán tagjai élesztették újra. 1998-ban bejegyzett egyesületük pecsétjében hivatalosan is szerepel a Dom spremni!, és azóta minden következmény nélkül használják.

Zoran Milanovic köztársasági elnök néhány hete otthagyta az 1995 májusi Villám hadművelet évfordulójára szervezett állami megemlékezést, mert az egyik veterán katona fekete pólóján ott volt a HOS címere.

Marko Perković művésznevét az 1991-1995 közötti délszláv háború során vette fel, a Thompson gyártmányú gépfegyver után. Igazán híressé éppen a vitatott dallal, a Bojna Cavoglave című slágerével vált, amelyben a hazájukat védő horvát katonák hősiességét énekli meg. Dalszövegeiben megjelenik az erős nemzeti érzés, a Horvátország, Hercegovina és Isten iránti szeretet, valamint a honvédő háború dicsősége. Az énekes fellépéseit korábban már Ausztriában és Szlovéniában is betiltották, de vannak horvát városok is, amelyek szintén nem engedik koncertezni.

MTI