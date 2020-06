Matovič intim részleteket árul el a fogantatásáról. Most már tudjuk, Nagyszombatban gyártották őt le

A szlovák kormányfő megint egy pajkos bejegyzéssel jelentkezett be a Facebookon. Beszámol a pénteki napjáról, és elejt egy intim részletet az életének kora hajnaláról.

Pénteken őrült napja lehetett Igor Matovičnak, pörgött, mint a mérgezett egér. Kora reggel már a szlovák-magyar határon volt dolga, hogy szentesítse a határok átjárhatóságát a szomszédos országokkal, Magyarországgal és később Ausztriával. Aztán a "parliban" (ahogy a miniszterelnök használja, v parlíku), azaz a törvényhozásban meghallgatta az államfő beszámolóját. Ezt követően egy nagybefektetővel találkozott, majd elugrott Ján Budajhoz a környezetvédelmi minisztériumba, hogy megtolja a párttársa ügyét píáros szempontból.

És aztán jött a "szuper finálé", mégpedig otthonában, Nagyszombatban, azon belül is a településhez tartozó PSA Peugeot Citroen gyárban. És itt már vége is szakad a programsorozatának, de van itt még valami.

P.S. - Utóritatot is kanyarított Matovič a bejegyzéséhez, hogy azért legyen ott egy kis szükséges plusz is ebben az egész "termelési" beszámolóban. A kormányfő ebben a zárómondatában azt ismeri el, hogy nem csupán a képen látható kék személyautót gyártották a városban, hanem azon kívül őt is, és a mellette pózoló unokatestvérét, Nagyszombat megye főnökét, Jozef Viskupičot is.

